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劃一假期續無共識 勞方斥處長傲慢

【明報專訊】政府建議用10年逐步將勞工假與法定假期看齊，擬明年向立法會提交修例草案，不過勞工顧問委員會昨第二次開會討論，勞資雙方仍未能達成共識，執行年期上繼續有分歧。資方委員稱不會完全反對劃一假期，建議假期安排上更有彈性，但認為勞工提出3年年期，適應期太短，僱主亦有人手等憂慮。勞方堅持不接受10年年期，又斥勞工處長陳嘉信會上態度傲慢，沒盡責促成共識，要求政府提交新修訂方案。

資方稱3年適應期短 倡新增假期「浮動」

政府提出用10年、每兩年增加一日勞工假，由12日增至17日，看齊法定假期。勞顧會昨午開會，資方委員郭振華會後稱，委員未能達共識，資方認為勞方提出的3年年期適應期太短。他說經濟未復蘇，不同意現時討論增加假期，但明白勞方提出多時，特首年初也將此納入十大民生措施，「不會完全反對」，但重申僱主仍有人手安排等憂慮。他建議政府在安排上增加彈性，例如新增5日假期，允僱主可在前後90日內調動，又促政府在實施後5年內中期檢討。

另一資方委員于健安亦稱，不同行業有不同要求，且新措施牽涉外傭，建議將5日新增假期訂為「浮動假期」，免僱員同日放假。

勞方委員鄧家彪重申，勞方不接受10年年期，因時間太長，並不合理，對沒達成共識感遺憾。他又批評資方用經濟不景等原因拖延，要求繼續在勞顧會討論。

鄧家彪：10年太長 難接受政府寸步不讓

鄧亦斥主持會議的勞工處長陳嘉信會上沒盡責促成共識，態度傲慢。至於3年年期是否勞工界底線、會否接受5年或6年，他說若政府寸步不讓，勞方難以接受。

政府計劃2021年內提交修例草案予立法會，2022年增首天假期，至2030年完成。至於能否如期2022年起推行，郭振華說要視乎政府。勞顧會明年1月1日換屆，被問到會否影響談判，鄧家彪相信新一屆勞方委員仍會據理力爭。

相關字詞﹕勞顧會 法定假期 勞工假期

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