涉洗錢2億 拘11人 一為警員

【明報專訊】警方上月接獲線報稱懷疑有多人的銀行戶口出現不尋常大額金錢活動，毒品調查科財富調查組經深入調查後，昨拘捕11男女，涉嫌洗逾2.1億元黑錢。另外，一名男子網上出售模型換領券，收取買家2100元後，再前往換領店報失單據並取去模型，警方接報調查後昨拘捕涉案賣家。兩宗案件涉案被捕的其中兩名男子均為90後警務人員。
警：重視人員操守 必嚴正處理
警方發言人表示，警隊非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。
毒品調查科財富調查組人員上月接獲線報，指懷疑多人戶口有不尋常的大額金錢活動。經深入調查後，昨日在全港多區拘捕8男3女，年齡19至30歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）及串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，帶署扣留調查。
警方初步調查相信，他們於2019年3月至今年10月期間，處理合共逾2.1億元懷疑犯罪得益，每個戶口的交易金額約500萬至7000萬元。其中一名23歲被捕男子為警務人員，他已停職。
據了解，該被捕警務人員隸屬新界南總區衝鋒隊，已加入警隊4年，借出戶口清洗約2200萬元黑錢。
另一警涉網購欺騙被捕
另外，一名24歲姓曾的警務人員於2018年7月在網上購物平台，放售一張可於今年初換領Iron Man Mark Vll Figure單據，其後一名41歲男子支付2100元取得單據，但是，他今年2月分時前往模型店始發現單據已失效遂報警。
灣仔警區重案組人員經深入調查後，昨日早上在沙田區以涉嫌欺騙手段取得財產拘捕曾姓警員。警方初步相信曾於1月11日向模型店報失單據並取去模型。曾已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。據悉，曾姓的男子曾經隸屬九龍城警區，而他將被停職。