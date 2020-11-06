涉洗錢2億 拘11人 一為警員

警：重視人員操守 必嚴正處理

警方發言人表示，警隊非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

毒品調查科財富調查組人員上月接獲線報，指懷疑多人戶口有不尋常的大額金錢活動。經深入調查後，昨日在全港多區拘捕8男3女，年齡19至30歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）及串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，帶署扣留調查。

警方初步調查相信，他們於2019年3月至今年10月期間，處理合共逾2.1億元懷疑犯罪得益，每個戶口的交易金額約500萬至7000萬元。其中一名23歲被捕男子為警務人員，他已停職。

據了解，該被捕警務人員隸屬新界南總區衝鋒隊，已加入警隊4年，借出戶口清洗約2200萬元黑錢。

另一警涉網購欺騙被捕

另外，一名24歲姓曾的警務人員於2018年7月在網上購物平台，放售一張可於今年初換領Iron Man Mark Vll Figure單據，其後一名41歲男子支付2100元取得單據，但是，他今年2月分時前往模型店始發現單據已失效遂報警。

灣仔警區重案組人員經深入調查後，昨日早上在沙田區以涉嫌欺騙手段取得財產拘捕曾姓警員。警方初步相信曾於1月11日向模型店報失單據並取去模型。曾已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。據悉，曾姓的男子曾經隸屬九龍城警區，而他將被停職。