國泰：逾九成機組人員簽新約 員工心淡 擬邊做邊覓職轉行

國泰昨日公布，有2613名機師及7346名機艙服務員接受新合約，分別佔98.5%及91.6%。按此計算，即約40名機師及674名機艙服務員沒有接受新合約。國泰表示，尊重不簽新合約而選擇離職的員工，其離職補償不會與公司的退休金供款對冲，並可獲退還今年參與自願特別休假計劃的薪金。

700人拒簽約 連裁員共6000人離職

自小夢想做空姐的Chris，大學畢業即投考國泰機艙服務員，一年後入職。早前公司提出新合約，以Chris的職級為機艙服務員，月薪「封頂線」定在12,600元，「即升職才可加人工，但升職要等10年，現時我做了兩年，我想沒有人接受到，10年人工都是萬二元」。

月薪萬二升職需10年 「公司睇死我哋簽」

簽新約限期屆滿前，Chris最終決定動筆，但她說已開始找其他工，「以前想長做，而家不會了」。她稱見到新約一刻已對公司心淡，過去兩周國泰一直態度強硬，「好似我們是可有可無，睇死我哋會簽咁」，令她對公司很失望，加上新合約的工資太低，「所以幾鍾意份工都無用」。

稱與預期相若 工會：留到人留不到個心

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，近一成機艙服務員沒簽新合約，與預期相若，據其了解，包括即將退休的機艙服務員。她表示，很多同事無奈簽約，不想因不簽新約而被解僱，但很多人會同時找新工，形容國泰「留到人但留不到個心」。她稱，工會正處理被解僱會員的求助，包括計算長期服務金等，亦有已簽新約的員工後悔，想撤回簽約決定。