圍理大哈薩克生涉圖點燃汽油彈 控方認未撿涉事火機

控方開案陳辭稱，被告去年8月從哈薩克到港讀書，案發時為浸會大學一年級生。去年11月18日凌晨約2時，油麻地彌敦道與佐敦道交界有過百人聚集。警方掃蕩時被告手持一個載有液體及樽口塞白布的玻璃樽，並嘗試用左手拿打火機點燃白布4至5次。被告欲將樽扔向警方時，警員上前制服被告在地，被告將玻璃樽放在胸口下，身上跌出一頂黑帽及一個黑口罩。

警方沒找到被告手持的打火機，卻在他的背包找到一個橙色打火機、一塊紅布等。化驗結果顯示，玻璃樽裝有120毫升藍色液體，內含高度易燃有機溶劑，紅布驗出殘餘高度易燃物質。

案發時為特別戰術小隊署理警長、拘捕被告的警員嚴偉倫供稱，當日看見身穿黑衣褲、戴勞工手套的被告獨自在路上。嚴稱，當時按經驗判斷被告會將玻璃樽扔向警方，遂上前表露身分制服被告，被告一度大力掙扎，嚴用警棍擊打被告腿部，並以膠手扣將被告反鎖。

辯方質疑警一年後補口供錄多項細節

辯方資深大律師駱應淦盤問時指出，被告當時身旁有一群示威者，被告從他人手中接過玻璃樽後，遭警員用硬物擊頭，從無使用打火機點燃，嚴不同意，但同意他曾上前推被告在地，被告亦無扔汽油彈。辯方質疑，嚴於案發當晚錄首份口供後，至今年11月3日補錄另一份口供補充多項重要細節，例如現場光線、有否在現場尋獲被告手持的打火機等。嚴解釋，錄取首份口供時自覺資料足夠，後來按律政司要求補充。案件今續。

【案件編號：DCCC245/20】

（反修例風暴）