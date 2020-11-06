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學生會紀念圍中大 校方促撤海報 中大指宣傳內容或違法 海報見「光時」旗部分口號

【明報專訊】去年11月中文大學爆發激烈警民衝突。中大學生會幹事會臨時行政委員會（臨政）聯同8個書院學生會等，前晚在facebook發布宣傳海報，下周三（11日）起校內舉行一系列「中大保衛戰」一周年歷史回顧活動，包括展覽。校方隨即發聲明，稱宣傳內容或涉違法及不當使用頭像，促活動舉辦者修改或移除宣傳品，又表示校方「有責任亦有權利禁止有關活動」。臨政昨稱會繼續舉辦活動。

臨政主席：校方未禁活動 不憂遇破壞

校方昨與主辦的學生會部分代表會面，臨政主席區倬僖稱，校方會上重申一次校方立場，提醒學生「切勿觸犯香港法例」，但未有禁止他們舉辦活動。區倬僖又稱，學生會以往亦曾舉辦類似展覽，對於會否有人破壞展覽不特別擔心。

臨政前晚（4日）在facebook發帖，稱「一年前，子彈攻入中大，山城烽火遍地，無數中大人及香港人無懼槍林彈雨，奮起守衛校園」，同時發布宣傳海報，海報中有一部分「光時」口號的旗幟及前校長沈祖堯、校長段崇智去年在衝突現場的照片。他們計劃下周三（11日）至18日，於校內文化廣場舉辦「中大保衛戰」展覽，展出中大保衛戰歷史時序及照片，亦有中大被捕同學感言；另有「和你寫」街站，收集致流亡德國的中大同學及其他被捕同學的書信或心意卡。

校方聲明稱不合規活動可禁止

校方同晚即發聲明，表示「非常關注」有關活動宣傳，「鄭重提醒他們不要以身試法」。校方續稱，校園被蒙面人大規模破壞，大學付出很大努力才得以復修創傷，「對於展覽舉辦者將事件作出偏頗的描述， 表示極度遺憾」，並稱文化廣場為大學授權學生會管理，「任何不合規的活動，大學有責任亦有權利禁止有關活動，以保障大學及全體成員的福祉」。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕光時 段崇智 反修例運動 中文大學 中大衝突

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