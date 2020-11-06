印度客赴內地須驗核酸加抗體 何栢良促港參考 張竹君稱檢視

中國駐印度大使館本月2日於網上發表公告，印度當地時間7日凌晨起，從印度出發前往內地的旅客必須持有兩次核酸檢測及一次IgM抗體陰性證明，並獲得綠色健康碼或健康聲明書。直航乘客需於登機前72小時內完成兩次採樣及核酸檢測、一次抗體測試，第二次檢測須於登機前36小時內完成。轉機乘客的第一次核酸、抗體檢測需於登機前48小時完成，第二次核酸檢測要在轉機前48小時內完成。做法均比本港要求來自高風險地區乘客持有起飛前72小時的單次核酸陰性證明嚴格。

被問到從公共衛生角度，當局會否認為需跟隨內地做法，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局一直都會考慮專家意見及其他國家的做法，會檢視有否辦法及是否需要實行。

本港昨公布6宗輸入個案，患者來自菲律賓、土耳其、巴西、印度及俄羅斯，包括兩名空中服務員。

林鄭盼盡快恢復中港人流

在北京的特首林鄭月娥昨向衛健委主任馬曉偉介紹香港抗疫工作，稱本港疫情趨穩定，盼能盡快逐步有序恢復內地與香港的跨境人流，以滿足兩地居民及經濟活動的需要。

（疫情第三波）