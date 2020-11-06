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印度客赴內地須驗核酸加抗體 何栢良促港參考 張竹君稱檢視

【明報專訊】目前印度被本港定義為新冠病毒高風險地區之一，相關輸入個案錄得243宗，僅次英國居第二位；而過去一個月有40宗，為最多輸入個案的國家。內地明日起要求從印度入境的旅客，需持有雙重核酸測試及一次抗體陰性證明，港大感染及傳染病中心總監何栢良促港府參考內地做法。衛生防護中心稱會考慮不同國家地區的做法，並檢視可行性及需要。

中國駐印度大使館本月2日於網上發表公告，印度當地時間7日凌晨起，從印度出發前往內地的旅客必須持有兩次核酸檢測及一次IgM抗體陰性證明，並獲得綠色健康碼或健康聲明書。直航乘客需於登機前72小時內完成兩次採樣及核酸檢測、一次抗體測試，第二次檢測須於登機前36小時內完成。轉機乘客的第一次核酸、抗體檢測需於登機前48小時完成，第二次核酸檢測要在轉機前48小時內完成。做法均比本港要求來自高風險地區乘客持有起飛前72小時的單次核酸陰性證明嚴格。

被問到從公共衛生角度，當局會否認為需跟隨內地做法，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局一直都會考慮專家意見及其他國家的做法，會檢視有否辦法及是否需要實行。

本港昨公布6宗輸入個案，患者來自菲律賓、土耳其、巴西、印度及俄羅斯，包括兩名空中服務員。

林鄭盼盡快恢復中港人流

在北京的特首林鄭月娥昨向衛健委主任馬曉偉介紹香港抗疫工作，稱本港疫情趨穩定，盼能盡快逐步有序恢復內地與香港的跨境人流，以滿足兩地居民及經濟活動的需要。

（疫情第三波）

相關字詞﹕何栢良 印度 新型冠狀病毒

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