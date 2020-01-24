港聞

港聞二

14校爆上呼吸道感染 涉122人

【明報專訊】疫情期間市民戴口罩，其他上呼吸道感染個案如流感一度跌至很低水平，但過去11日一連發生14宗上呼吸道感染爆發，涉122人，全部在學校或幼兒中心發生，衛生防護中心呼籲市民提高警覺。有家庭醫生稱近期傷風感冒求診者已回復至疫情前七八成，幼兒為主，「坐在附近的幾個同學仔一齊病都有」。

醫生稱感冒病人增

回復疫前七八成 多屬幼兒

衛生防護中心昨公布，近兩周上呼吸道爆發個案上升，由上周出現4宗爆發共涉及49人，升至本周首4日錄得10宗爆發涉及73人。14宗爆發個案中一半在小學出現、4宗在幼稚園或幼兒中心，以及留宿幼兒中心、特殊幼兒中心和特殊學校各一宗。

昨刊出的《流感速遞》稱，過去一周本港定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率是每千個診症0.9宗，較前一周的0.5宗高；定點私家醫生診所的相關比率亦由13.1宗升至17.2宗。季節性流感活躍程度則維持在低水平。

部分幼兒同學齊病 籲勿鬆懈

家庭醫生林永和表示，近一兩周傷風感冒病人增加，回復至疫情前的七八成，當中不少是由1歲多至讀小學的小朋友，「坐在附近的幾個同學仔一齊病都有」，全部會為他們檢驗新冠病毒。

林永和稱，現需戴口罩，理應較少上呼吸道感染，但向小朋友查詢時，他們都表示「梗有些時候沒有戴口罩」，他呼籲市民不要鬆懈。

他又說，已有不少人注射流感疫苗，認為早前韓國有人打流感針後出事的疑慮已可釋除，但前線流感疫苗不足，其醫務所的疫苗儲貨量只夠今個月。

衛生防護中心提醒學童和職員若有發燒或呼吸道疾病，應避免回校並立即求醫，中心昨亦向醫生發信提醒要為所有急性上呼吸道病徵者做新冠病毒檢測。

（疫情第三波）

相關字詞﹕流感 上呼吸道疾病 衛生防護中心 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

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