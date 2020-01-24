檢測站收240元「好平」 承辦商：每日少於400人即蝕

4個社區檢測中心之一瀝源社區會堂檢測中心的承辦商、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶昨在港台《千禧年代》表示，承辦商需承擔採樣醫護、化驗員、防護裝備和試劑等成本，估算每日基本開支約4萬元，若每日人流少於300至400人會蝕本，「如果一日無500個，唔好諗住賺錢」。

稱政府要求跟「最低價」投標者

黃利寶透露，該公司投標價非240元，政府要求參與公司以10多間投標公司中的「最低價」提供服務，形容「240元真係好平」。他續稱政府希望約在11月15日起營運檢測中心，市民要先上網登記，採樣翌日下午2時前可出報告。

3門診試行自動派樽機

八達通可多取 醫局料不會濫用

醫管局昨起在3個普通科門診試行用自動派發機取代人手派發檢測樣本包，記者昨午到元朗賽馬會健康院觀察，約一小時僅3人領取收集包，其中一名老婦需職員協助。派發機上貼有告示提醒每人只可領取一個收集包，但以同一張八達通可連續選取同一個貨架上的收集包。

3診所的派發機昨共派204個樣本包。對於容許一人取多於一包，醫管局總行政經理庾慧玲稱，樣本包是提供予自覺高危、有輕微病徵的市民，相信不會濫用，會觀察運作情况決定會否延長派發機開放時間。

另昨日起一連3日在梅窩及大圍有檢測承辦商派發及收集樣本包，大圍昨早10時半至11時約10人領取。大圍居民鄧女士帶同4歲和5歲的子女取共5包，稱過去周末一家人曾到梅窩，化驗求安心。

（疫情第三波）