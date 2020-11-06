飛機維修員確診 傳染期送子赴5球場練波

病發3天始求診 有家人發燒檢測中

昨公布7宗確診，包括6宗輸入，以及感染源頭不明、居於錦田水流田村的40歲男子；初步確診少於10宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者負責維修貨機，10月27日最後上班，會登機維修設施，與機組人員交談，其間有戴口罩。她引述患者稱曾聽聞有接觸過的機組人員確診。

患者稱有曾接觸機組人員確診

張指出，當局會調查患者的更期，是否曾與確診機組人員接觸等，不排除與輸入個案相關。患者於10月30日出現喉嚨痛，3日後到元朗安寧路向私家醫生求醫，至4日晚上初步確診，病毒數值（Ct value）為19、即病毒量高。

球員家長導師獲派樽

由病發前兩日起計的傳染期中，患者曾五度帶5歲及7歲兒子參加足球訓練，曾赴九龍灣公園足球場、馬鞍山遊樂場、天水圍天瑞邨足球場、石門傑志中心及黃大仙摩士公園足球場，在旁觀看時有帶口罩，曾與其他家長交談。兩子參與兩三個足球班，每一班有十多人，訓練時沒戴口罩，當局會派樣本瓶予球員、家長及導師驗病毒。

張竹君續稱，患者兩子就讀聖公會聖約瑟堂幼稚園和聖公會天水圍靈愛小學，建議學校停課兩天，並向全校派樣本瓶。其5歲子喉嚨痛，檢測呈陰性；一名家庭主婦家屬則發燒，未有結果。患者於10月28日曾到九龍灣MegaBox內的Pepper Lunch和玩具反斗城，病發翌日接送家人到元朗448農莊後離開，家人在該處過夜。

曾赴MegaBox 病發後送家人到農莊

港機證實患者為其員工，已通知密切接觸員工驗病毒。張竹君稱患者有260名同事，60人同組，籲員工完成檢測前勿上班。

民航工會港機分會副主席丁崇基稱，患者為工程師，他說飛機維修一般包括冷氣、油壓問題等，人員通常會在機底維修，若涉及機艙問題才登機，與機組人員溝通會戴口罩。

傑志足球學院表示，患者接送學員出席訓練時未進入傑志中心，兩名學員最後於11月2日上課，學院規定用更衣室要戴口罩及不可洗澡。衛生署建議3個班停課4天，並聯絡學生及教練檢測。

另外，據悉，患者當日沒進入448農莊，該處昨已停業及消毒，衛生署會向約20名員工派樽。

此外，昨增一名有長期病的78歲翁離世，死者增至107人。死者為李鄭屋順寧道敬福護理院院友，8月初入院，留醫逾3個月後不治。該院舍共11名院友染疫，累計4死。

（疫情第三波）