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生意跌三成 燈飾大王：未試過咁清閒 聖誕燈飾勢褪色 市民打卡「苦中作樂」

【明報專訊】距離聖誕不足兩個月，尖東及部分商場已亮起聖誕燈飾。但入行30多年的燈飾大王黃劍山表示，以往11月是最忙碌的月份，今年則「未試過咁清閒」，是他見過經濟環境最差的一年，整體生意較去年下跌近三成，以他的舊客為例，近兩成更不設燈飾。沙田新城市廣場聖誕佈置昨亮燈，有到場市民稱，疫情下的節日氣氛冷淡，但希望仍能「苦中作樂」。

中小戶燈飾預算減 亦有取消者

「燈飾大王」黃劍山入行30多年，他說今年是入行以來經濟環境最差的一年，「以前經濟差是要咬緊牙關，今年要咬茅草」。他稱，聖誕節至元旦的一段時間，傳統上是港人的高興日子，商戶今年仍願意投資在燈飾，但受經濟影響，預算多少視乎集團規模而定。他說大集團預算與往年相若，但很多中小型公司減預算，最多幅度減一半，甚至有商戶與他來往多月後，最終取消設燈飾。

自言見證不少經濟起跌的黃劍山說，不會因此失落，「少有少做，多有多做」，他稱不論大小生意都要接，「公司及內地廠房的員工都要食飯」，經濟差更要支持下去。

新城市「亮燈」 市民欄外打卡

沙田新城市廣場聖誕佈置今日（6日）開放予市民內進，不少市民昨趁亮燈後，在圍欄「打卡」，有廣場職員提醒「打卡」拍照後要戴回口罩及盡快散開。新城市廣場稱今年聖誕投資推廣費跟去年相若。被問到有何防疫措施，廣場表示聖誕佈置今年提早開幕，讓市民更彈性安排時間前來，另在指定出入口設紅外線體溫偵測等。

27歲的黃小姐及洪小姐昨結伴到場與聖誕佈置拍照，黃小姐稱疫情下節日氣氛冷淡，自己會按限聚令人數約朋友。洪小姐則表示經歷過社會運動，今年過節一定不如以往開心，「上年想爭取的東西仍未成功」。不過兩人均認為，即使社會氣氛不好都要過節，是「苦中作樂」。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕燈飾大王 新城市廣場 聖誕裝飾

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