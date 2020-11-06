公廁採訪稱遭警襲擊 拒保網媒記者再被捕

控抗拒警員罪 尹兆堅：原告變被告

網媒娛賓昨透過facebook專頁貼文稱，警方於昨晨8時許上門拘捕KY，懷疑與5月10日她在旺角洗衣街花園採訪中途，被防暴警員粗暴拘捕事件有關。警方表示，昨拘捕一名26歲姓何女子，懷疑她在旺角洗衣街一公廁內拍照，警員曾警告該女子停止，惟她拒絕合作。警方調查及徵詢法律意見後，昨在荃灣拘捕女子，暫控一項抗拒警務人員罪，案件下周一在九龍城裁判法院提堂。案件交由西九龍總區重案組跟進。

協助KY的立法會議員尹兆堅表示，KY當日於旺角拍攝警方拘捕時遭防暴警「襲擊」，被打至「頭都腫晒」，形容KY是事件中的受害者，警方昨再拘捕KY及落案起訴，「將唔鍾意嘅人推上法庭」，情况是原告變被告及敵視傳媒的行為。

KY早前受訪時表示，5月10日當晚事發時身穿反光背心及佩戴記者證，因生理需要到洗衣街公園女廁，發現兩名女子被防暴警拘捕，遂拿出相機拍攝。她稱警方突然搶去其相機，向她耳及鼻噴胡椒噴霧，有警員說「仲有無第二支？」。她稱該防暴警身上行動呼號是「PTU Y2」，現場其中兩名警員身形似男性。其後有4至6名防暴警將她按壓在地，KY稱警員用膝跪其的左頸側，又用警棍攻擊她頭部，因呼吸困難曾短暫失去意識，醒後手被綁着並失禁。