傳媒組織抗議警打壓 促查冊設「新聞用途」選項

港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，運輸署車輛查冊系統，取消了可註明為新聞報道的用途選項，「彷彿令記者跌入陷阱，惹上官非」，有違《基本法》保障新聞自由。她要求政府改正運署查冊表格，加入新聞報道用途。

記協主席楊健興稱，車輛查冊用途選項不包括新聞報道，嚴重削弱傳媒監察功能。他批評沒官員回應事件如何影響人權及資訊自由。他憂過去曾查冊的記者，理論上可被追究，或蒙法律風險，「容易被政治打壓」。他形容當局用道路交通條例拘捕記者可悲及可笑，記協正初步諮詢法律意見跟進。

傳媒工會：無諮詢改查冊表格如「設氹」

明報職工協會主席許芳文表示，查冊是記者採訪重要工具，不少涉公眾利益的報道，例如律政司長鄭若驊住所僭建等都通過查冊發現。對於政府在沒諮詢下改車輛查冊表格，是「設個氹畀傳媒踩」。她擔心政府日後再以其他手段限制查冊，「令傳媒及公眾距離真相愈來愈遠，傳媒亦不知何時越過紅線」。

另外，警方新界北總區昨午開記招，在場警司游乃強被問蔡玉玲報道7．21事件，其被捕案件又由新界北總區調查，是否存在角色衝突，游拒絕回答。主持說記者會談反三合會行動，着記者向新聞室查詢其他資料。

美促中共香港代理人停止衝擊新聞自由

此外，美國國務院副發言人布朗（Cale Brown）在Twitter表示，對蔡玉玲被捕一事深感關注，促中國共產黨及其香港「代理人」停止衝擊新聞自由。