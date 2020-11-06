助蔡玉玲申律政司支援 副廣播處長跟進 按例僅支援公務員 港台工會籲豁免

港台節目製作人員工會主席趙善恩昨早在記者會上說，工會已要求管方協助蔡玉玲，因她為公司製作節目，港台協助是「應有之義」，管方態度正面。不過趙稱管方在提供協助上「確有行政困難」，並稱與蔡的聘用方式有關，「目前由副處長馮建業處理，據我們了解受到很大壓力」。

伍曼儀：港台遇行政關卡 不能外聘律師

工會與管理層昨午開會討論。與會的伍曼儀回覆本報稱，港台處理此事遇許多「行政關卡」，因港台不能如私人機構外聘法律代表，只能尋求律政司支援。她稱，據公務員事務規例，尋求律政司支援首要公務員事務局長批准，但只限公務員。她續稱，蔡玉玲為港台服務，同事極力要求副廣播處長馮建業申請豁免，馮稱會跟進。

蔡玉玲被指查冊時涉虛假陳述，港大法律學院副院長楊艾文向本報解釋，他很懷疑記者有否干犯罪行。他解釋，要「明知」而作出虛假陳述才算犯罪，《道路交通規例》指若申請人已繳費，不論目的，運輸署長須發出車輛登記細節證明書。若記者已付款，不論如何填寫表格也不重要（immaterial），故此不能說她的陳述是虛假。

運房局2011年向立法會提交文件，承認運輸署長無酌情權拒絕查冊申請，亦無權要求申請人提供查冊理由，至於現時要求申報是運輸署2003年引入的行政措施。本報向律政司查詢檢控前是否知悉上述背景、提控有否足夠理據，律政司稱由於案件已進入司法程序，不宜評論。

運署無權問用途 律政司拒評是否知悉

本報向私隱專員公署查詢，傳媒為報道而做車輛查冊，使用相關資料有否違反私隱條例。公署回覆稱，由於問題所涉內容與一宗已進入司法程序的個案有關，現不會作出任何評論。

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