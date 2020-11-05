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2020年11月5日星期四
港聞二
運署無權拒查車牌 要求申報被質疑越權 查冊缺採訪選項疑違憲 記協研覆核
申報原為符私隱例 前專員稱運署或未慮及新聞豁免
稱曾拘取酬查冊男 李家超：不針對個別行業 查1200車牌8月至今未落案 議員批差別待遇
蔡玉玲fb「報平安」 港台：蔡暫無工作在手
李家超：因法庭質疑證供 5年處分兩警
出租金條騙9500萬 上市公司股東在逃 20人受騙 警拘6人
加國駐港領事：已訂撤僑方案 稱不歡迎尋庇護
張建宗：5年無海外法官拒終院任命
伴母屍案 死者友人拜祭
快必增至14控罪 轉送區院審 加控「串謀發表煽動文字」
藏「汽油彈」囚8月 智障男上訴得直獲釋
警長證供與影片不符 技工襲警罪脫兼得訟費
簽約期限屆滿 勞資勞工處三方會議 國泰未允每年檢討新約
次期第三輪保就業 大家樂領2.3億居首
稱保留實力應不時之需 政府：暫無計劃派錢
南丫海難警不再檢控 家屬研私人提告
電鋸破閘爆竊 拘持行街紙巴裔漢
確診妓女曾住 大圍派樽3日
回應名校退學潮 楊潤雄：完全不覺需擔心
經濟活動減 上半年廢物量少5%
喜鵲分佈範圍30年減70% 觀鳥會籲加強保育開闊原野環境
小提琴家通波仔後不治 解剖：兩血管仍八成阻塞
指毛孟靜改建屋署未執法 梁振英803基金申覆核
連接屯門港珠澳橋 屯赤北路最快年底通車
何超雄入稟索家族信託契約 三姊何超賢申延期獲批
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【Emily】泰博食晏用外賣膠盒 黨友籲改陋習
【Emily】區會贊助「光復盃」電競賽 被投訴涉港獨 民政研拒撥款
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【明報專訊】（請看附圖）
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