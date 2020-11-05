何超雄入稟索家族信託契約 三姊何超賢申延期獲批

原告為何超雄，被告為何超賢。被告一方表示，原告要求披露的文件長達10年，範圍廣泛，需時尋找及整理；加上原本聘用的資深大律師團隊因利益衝突在10月已更換，而被告早前又忙於處理父親何鴻燊的身後事，希望法庭可再延長提交誓章的限期。

原告一方不反對押後，但指出被告身為家族信託基金受託人，理應備存所有文件，認為這是願意交出與否的問題。原告又稱，被告原定於7月3日前提交誓章，應有充裕時間處理，表明要求是次押後為最後一次。聆案官最終批准延期申請，下令被告須在12月16日前提交誓章。

入稟狀指，被告為The Clementina Ho Trust及Stanley and Clementina Family Trust的基金信託人，原告要求被告交出基金的信託契約、資產分配文件、2013至2015年的3份會議紀錄，以及本年1月的會議紀錄和簡報內容等，以研究日後採取進一步法律行動。

【案件編號︰HCMP551/20】