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連接屯門港珠澳橋 屯赤北路最快年底通車

【明報專訊】連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的屯門至赤鱲角北面連接路（屯赤北路），過去曾因工程困難而延期。署理運輸及房屋局長蘇偉文昨日書面回覆立法會議員查詢時表示，屯赤北路預計最快於今年底通車。立法會議員周浩鼎關注屯赤北路通車後，連接龍富路及龍門路的迴旋處車流量將大增，擔心車輛爭路及嚴重交通擠塞。

蘇偉文表示，整條屯門至赤鱲角連接路全長約9公里，建成後將提供一條新的「策略性道路」連接新界西北、港珠澳大橋、北大嶼山和香港國際機場，其中連接港珠澳大橋香港口岸至北大嶼山公路的屯門至赤鱲角南面連接路，已於2018年第四季開通，路政署正推展屯赤北路。他說，目前屯赤北路的隧道、高架道路及行政大樓建造工程已大致完成，預計最快於今年底通車。

對於有議員憂慮，屯赤北路通車後將令連接龍富路及龍門路的迴旋處出現車輛爭路，蘇偉文稱，路政署在工程設計階段時已考慮迴旋處及相關道路的預期交通流量，並參照《運輸策劃及設計手冊》設計，包括提供足夠行車道給駕駛者進出迴旋處，並設專用左轉行車線，以減低使用屯赤北路進入迴旋處的車流。

議員憂車輛爭路 蘇偉文：一系列措施減車流

他稱，路政署及運輸署會在屯赤北路通車前，陸續實施一系列改善措施，包括在迴旋處前增設道路標記及信息顯示屏，以提示駕駛者減速，以及加設臨時道路方向標誌及交通標誌等；亦會透過短片教駕駛者使用屯赤北路的行車路線及路口位置等，讓駕駛者預先熟習路線。

至於連接屯門至赤鱲角連接路及港深西部公路的屯門西繞道，蘇偉文稱，政府需檢視屯門西區內未來主要幹道及其他連接道路的規劃，預計最快於今年底前有初步結果。

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