指毛孟靜改建屋署未執法 梁振英803基金申覆核

案件原告為803基金有限公司；答辯方為屋宇署長，毛孟靜丈夫Philip Arthur Bowring則以涉案物業業主身分，被列為與訟相關利害者。毛孟靜回應稱，她於1985年買入單位至今35年，一直交地租、差餉都是以住宅單位價格支付，從未遇上問題。她又稱，屋宇署2018年已稱不會採取進一步行動，批評梁振英明顯在玩「政治遊戲」。

原告方在入稟狀指出，據涉案物業的入伙紙，物業地庫用地只供泊車用途，多間傳媒2010年廣泛報道，該地庫被改建為室內地方，有玻璃窗有門户，稱物業業主無按《建築物條例》而擅自改建，更無通知屋宇署，明顯違規。

屋署稱無即時危險 毛斥梁玩政治遊戲

原告方續指，事件至今被傳媒報道至少59次，屋宇署除2018年向業主發建議信還原用地，並無任何執法。原告方透露，已於今年5月去信屋宇署投訴，及後數次與署方交涉，屋宇署回覆稱改建項目沒有對樓宇結構造成即時危險，毋須即時執法。

原告方認為，屋宇署未有足夠審視投訴，而署方決定不馬上執法，亦有違相關政策，強調803基金身為推廣法治的組織，有足夠利害關係提出覆核。

除本案外，803基金曾於今年9月就教育局拒公開專業失當的教師及學校資料，而提司法覆核。

【案件編號：HCAL2215/20】