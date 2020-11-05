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小提琴家通波仔後不治 解剖：兩血管仍八成阻塞

【明報專訊】香港小交響樂團創團成員、前首席小提琴家黃衛明4年前在聖德肋撒醫院接受通波仔手術，術後5天在院內廁所暈倒，最終不治，死因庭昨繼續就事件展開研訊。死者親屬一方指出，死者的解剖報告顯示其兩條血管仍有八成阻塞。負責手術的醫生則回應，解剖與臨牀計算血管的阻塞程度可能不同。

心臟專科醫生梁國輝於2016年3月31日為死者黃衛明（終年59歲）做通波仔手術，其間為事主的3條主要血管搭建4個支架。梁國輝供稱，事主術後沒出現併發症，亦沒投訴有任何不適，認為當日的手術成功，初步建議事主5日後再覆診。

梁稱，他於4月2至6日離港，承認沒將離港事宜告知事主的主診醫生，因他認為自己仍可接聽電話，得以繼續支援主診醫生。他至同月4日凌晨得悉事主的心臟曾經停頓，並轉介駐院的心臟科醫生為事主進一步檢查。梁又稱，他於3日後為事主檢查，發現對方心臟肌肉的收縮功能欠佳，或屬突發心室顫動，形容有關情况沒徵兆，亦難以預測。

操刀醫生：解剖與臨牀計算或不同

死者親屬一方指出，死者的解剖報告顯示，死者3條主要血管中，有兩條血管仍出現八成阻塞。梁國輝回應解剖與臨牀計算血管的阻塞程度可能不同，有關報告亦不可反映當時手術是否成功。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 521/16】

相關字詞﹕香港小交響樂團 小提琴 死因研訊 通波仔

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