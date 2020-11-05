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喜鵲分佈範圍30年減70% 觀鳥會籲加強保育開闊原野環境

【明報專訊】香港觀鳥會於2016年至2019年間，在全港記錄到281種鳥類，當中逾一成（29種）鳥類分佈範圍在過去30年間有不同程度縮減，其中26種是棲息於開闊原野的鳥類，當中叫聲如人笑聲的喜鵲，在繁殖季節的分佈範圍大幅縮減70%，觀鳥會認為反映香港的開闊原野環境正遭受威脅，籲加強保育這類生境。

香港觀鳥會高級研究專員彭俊超表示，調查將全港分為1583個調查方格，每方格佔地1平方公里；該會派出120名調查員於繁殖季節及冬季調查，記錄每個方格內的各種鳥類數量，再將數據與1993至1996年、2001至2005年的同類型調查比較，得出各種鳥類的分佈及數量變化。

受惠植林計劃 17種林鳥分佈更廣泛

結果發現，全港錄得281種鳥類，繁殖季節記錄到226種，冬季記錄到240種。調查發現，全港分佈最廣泛的鳥類包括白頭鵯、紅耳鵯、俗稱相思的暗綠繡眼鳥及長尾縫葉鶯等。17種鳥在過去30年間分佈更廣泛，當中11種是林鳥，例如紅頭穗鶥在繁殖季節的分佈增加76倍；該會分析，林鳥偏好棲息於林地，受惠於本地植林計劃，過去30年間本地的樹林正在逐漸成熟及變得多樣化，亦有更多的草坡或灌木叢演變成林，令適合林鳥棲息的生境變得更多，從而令林鳥的分佈擴大。

不過，調查發現，有29種鳥類在繁殖季節的分佈範圍減少，當中26種是棲息於開闊原野的鳥種，其中包括巿區公園也能看到的喜鵲，其分佈範圍在過去30年間大幅減少70%；主要在新界及大嶼山出沒的山斑鳩在冬季分佈則下跌82%。

倒泥建樓 居原野環境雀鳥難棲息

香港觀鳥會分析，開闊原野的生境在過去30年大幅減少或受到不同程度的破壞，例如倒泥及興建樓宇等，變得不再適合該種鳥類棲息，呼籲社會各界加強保育此類生境。

明報記者

（城市保育）

相關字詞﹕喜鵲 香港觀鳥會

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