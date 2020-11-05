經濟活動減 上半年廢物量少5%

民建聯立法會議員鄭泳舜昨引述環保團體早前估計數據質詢，疫情下全港每日丟棄的即棄塑膠餐具逾5000萬件，較過去數年增加逾一倍，對生態環境帶來沉重負擔，詢問政府有何措施鼓勵食肆減用塑膠餐具及鼓勵速遞業減用塑膠包裝物料。

黃錦星回覆，政府3月起已透過戶外廣告、網上平台、手機程式等，呼籲市民盡量減用即棄塑膠餐具，訂購外賣時選「不需餐具」等，亦會加強社區回收網絡，並重點讓市民認識「走塑」文化。他又稱，政府去年4月展開「管制或禁用即棄塑膠餐具的可行性、範圍及機制研究」，預料今年底完成，顧問將提出長遠適用於本港的建議方案。

3區試點收膠200噸 研擴至各區

黃錦星表示，政府今年分別在東區、沙田及觀塘作試點，展開為期兩年的「塑膠回收服務先導計劃」，截至9月已有逾350間處所登記，涵蓋3區約42%至64%人口，所回收的塑膠總量約200公噸，與預期目標相若，會視乎計劃成效，考慮逐步將服務擴展至各區。

他續說，近年塑膠餐具棄置量佔整體都市固體廢物棄置量少於2%，其中於2017至2018年，每日平均塑膠餐具的棄置量為205和210公噸，但暫未有今年統計數字。