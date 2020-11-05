確診妓女曾住 大圍派樽3日

昨日3宗確診中，兩宗屬梅窩銀礦灣住宿度假群組，其中一名26歲男子（第5347宗）住大埔廣福邨廣祐樓，他有參加10月25至27日的住宿度假及聚餐。另一名54歲女子（第5348宗）是家庭主婦，住大埔富善邨善鄰樓，她無參加住宿度假或聚餐，是早前確診的另一名26歲男子（第5338宗）的家人，而該男家人沒去住宿度假，但有出席10月27日的聚餐。衛生署會到廣福邨和富善邨派樣本瓶。連同新確診，梅窩度假群組已有7人染疫，其中曾參加住宿假期的8人中有3人已確診。

昨日有一宗輸入個案，是一名28歲外傭（第5349宗），她11月3日乘AI314從印度抵港。昨日有少於10宗初步確診。此外，屯門醫院一名70歲男病人（第4433宗）昨日離世，至今共106名確診者離世。

近日除梅窩爆發住宿度假群組，日前一名性工作者確診，警方消息稱她曾在大圍積存街22號唐樓提供性服務，料涉100人。政府昨表示，今起一連3日安排檢測承辦商Prenetics前往梅窩及大圍透過流動車輛派發及收集樣本瓶，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險者接受檢測。

酒吧區兩個周末駐派樽車

另外，食環署昨表示，承辦商Prenetics會主動聯絡酒吧營辦人，為其員工安排檢測服務，承辦商明日起連續兩周的周五至周日晚，會安排流動檢測車在中環、尖沙嘴、灣仔、堅尼地城等多個酒吧區，向酒吧顧客派樣本瓶。

明報記者

（疫情第三波）