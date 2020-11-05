確診妓女曾住 大圍派樽3日

【明報專訊】本港昨增3宗新冠病毒確診，當中兩宗屬梅窩住宿度假（staycation）群組，包括一人曾參與住宿度假，另一人是一名出席聚餐確診者的家人，群組暫有7人染疫。除了上述群組，確診性工作者曾住大圍啟源樓，警方消息稱至昨晚仍未找到相關嫖客。政府今起一連3日派流動車到梅窩及大圍派樣本瓶。此外，食環署明日起一連兩個周末會在全港多個酒吧區向酒吧顧客派樣本瓶。
昨日3宗確診中，兩宗屬梅窩銀礦灣住宿度假群組，其中一名26歲男子（第5347宗）住大埔廣福邨廣祐樓，他有參加10月25至27日的住宿度假及聚餐。另一名54歲女子（第5348宗）是家庭主婦，住大埔富善邨善鄰樓，她無參加住宿度假或聚餐，是早前確診的另一名26歲男子（第5338宗）的家人，而該男家人沒去住宿度假，但有出席10月27日的聚餐。衛生署會到廣福邨和富善邨派樣本瓶。連同新確診，梅窩度假群組已有7人染疫，其中曾參加住宿假期的8人中有3人已確診。
昨日有一宗輸入個案，是一名28歲外傭（第5349宗），她11月3日乘AI314從印度抵港。昨日有少於10宗初步確診。此外，屯門醫院一名70歲男病人（第4433宗）昨日離世，至今共106名確診者離世。
近日除梅窩爆發住宿度假群組，日前一名性工作者確診，警方消息稱她曾在大圍積存街22號唐樓提供性服務，料涉100人。政府昨表示，今起一連3日安排檢測承辦商Prenetics前往梅窩及大圍透過流動車輛派發及收集樣本瓶，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險者接受檢測。
酒吧區兩個周末駐派樽車
另外，食環署昨表示，承辦商Prenetics會主動聯絡酒吧營辦人，為其員工安排檢測服務，承辦商明日起連續兩周的周五至周日晚，會安排流動檢測車在中環、尖沙嘴、灣仔、堅尼地城等多個酒吧區，向酒吧顧客派樣本瓶。