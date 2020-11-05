南丫海難警不再檢控 家屬研私人提告

曾海外晤工程師 律政司決定不控

蘇偉文表示，警方就南丫海難於2013年1月、2014年6月及2015年1月提交3份調查報告，分別針對兩艘涉事船、海事處及海事處以外人員與機構；其中針對海事處以外人員與機構的調查，警方在海外會見一名相關造船工程師並跟進調查，2018年4月將進一步調查結果及相關證據提交律政司；至今年10月中旬，警方接獲律政司通知，經審視後決定不對任何人或公司提出檢控。

至於會否展開死因研訊，蘇偉文稱警方2015年4月向死因裁判法庭提交39份死因調查報告，之後一直有向死因裁判官匯報調查進度，至今年10月中警方已把所有調查結果和從律政司接獲的專業法律意見通知死因裁判官。他稱，若有合理定罪機會及符合公眾利益，律政司會檢控。

對於政府至今仍拒公開內部調查報告，蘇偉文稱，政府一般不會向公眾披露內部紀律行動的調查報告，並受《私隱條例》規限，不能將為調查目的而蒐集的個人資料向公眾發布。他稱，當局已於2014年4月公布報告摘要，在公眾利益、公開報告訴求、持守保密責任及保障私隱等「盡量取得平衡」。

涂謹申批阻尋真相 約見律政司

協助南丫海難家屬的涂謹申批評，政府至今拒絕公開內部調查報告，是「形同阻撓尋找真相、窒礙尋求公義」，有違政府向公眾問責，感極度憤慨。他說與家屬會約見律政司，希望對方詳細解釋為何證據不足檢控以及相關法律觀點，並研究如何私人檢控，希望盡力尋求真相。