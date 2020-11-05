稱保留實力應不時之需 政府：暫無計劃派錢

謝偉俊於立法會書面質詢問及政府會否派錢，並要求政府重新考慮容許強積金供款人取回強積金戶口半數累算權益，或代全港僱主及僱員向強積金戶口供款最少半年。他又問及政府會否取消業主持有物業不足3年，售出物業時需支付額外印花稅的措施。

議員倡代供積金 陳浩濂：資源有限

陳浩濂回覆稱，容許強積金計劃成員提早取回累算權益以應對短期財政或應急需要，會令累算權益不時流失並失去滾存增值的機會，將削弱強積金制度的完整，難達至協助勞動人口退休儲蓄的目的；至於若政府代供強積金半年，以今年首兩季的僱主及僱員總供款額計算，將涉及300多億元。他說由於公共財政資源有限，政府必須審慎理財，聚焦向受疫情重創的行業和人士提供針對性的支援。

憂市場炒作 無計劃取消額印

陳又說，整體樓價仍處於一般市民難以負擔的水平，任何放寬需求管理措施的舉動，均可能被市場趁機炒作為政府調整樓市政策的信號，亦可能刺激部分市民對本地住宅物業的需求。政府目前無計劃取消額外印花稅或豁免失業業主繳交該稅項。

張建宗：未知抗疫基金餘款 承諾善用

此外，自由黨黨魁鍾國斌昨在立法會提出口頭質詢，問政府如何運用疫情紓困措施的餘款、何時推出粵港澳當局互認的健康碼。張建宗提到，三輪防疫抗疫基金共獲批1559億元，至今已批出99個項目。截至上月9日，只有27個項目完成，尚有72個項目仍在進行，難以估計最終開支或餘款，但強調會善用餘款，針對幫助有需要的組群和企業。

張稱，明白社會「好心急」，形容政府亦然，強調一直有爭取通關，因一日不通關，經濟難以復蘇；亦明白裁員潮會出現，政府在多方面均做功夫，包括希望在本月中推出與新加坡的旅遊氣泡，並希望疫情受控，令國家有信心恢復通關。