次期第三輪保就業 大家樂領2.3億居首

第三輪涉款121億 國泰多間附屬公司獲批

在第一期保就業計劃獲最多工資補貼、達4.58億元的國泰航空，已表明不申請第二期，最終裁員5300人。昨公布的新僱主名單，國泰多間附屬公司獲批工資補貼，包括香港機場地勤服務有限公司、國泰航空飲食服務（香港）有限公司及國泰航空服務有限公司，分別獲約7087萬元、4387萬元及1732萬元，承諾受薪僱員共4860人。香港航空獲發約7720萬元工資補貼，承諾聘用2940人。

受疫情重創的旅遊社亦獲批資助，香港永安旅遊有限公司獲批1614萬元，涉603名僱員；金怡旅行社有限公司獲批123萬元，承諾聘42人；香港迪士尼樂園管理有限公司則獲138萬港元，涉50名員工。

零售業方面，經營AEON超市的永旺（香港）百貨獲6000萬元工資補貼，在新一輪名單中排第九，而c!ty'super則獲發4366萬元。

多家傳媒機構亦有申請第二保就業計劃，東方報業、星島新聞集團、香港經濟日報及「香港01」，分別獲批工資補貼3011萬、2569萬、2493萬及2056萬元，分別承諾聘用1195、993、963及800人。電視廣播有限公司（TVB）獲批逾8596萬元，在新一輪名單中排第五，承諾受僱人數為3167。

保就業秘書處表示，保就業計劃至昨共向約14.2萬名僱主批第二期工資補貼，共涉394億元，承諾受薪僱員人數約167萬。秘書處已完成處理近93%第二期的僱主申請，並繼續處理餘下約1.2萬份申請。