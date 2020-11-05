簽約期限屆滿 勞資勞工處三方會議 國泰未允每年檢討新約

本報連日向國泰航空查詢已簽新合約的員工人數，至昨日國泰回覆時只重申，已有多數機艙服務員簽署新服務條件，亦不會延長簽署期限，但沒有回應已簽約的機師數目。

被問簽約人數 國泰：多數機艙服務員已簽

自國泰航空提出重組方案，國泰空中服務員工會在過去兩星期，向國泰爭取延長簽新合約限期外、所有簽新合約員工可獲過渡津貼、更改新合約為短期性質、不簽新合約員工與被裁員工獲相同待遇；其中國泰日前宣布，上周四至昨日簽新合約的員工，可獲上周三簽新合約員工所獲的過渡津貼的一半。王思敏昨日在會上表示，資方對工會提出的訴求，態度仍然企硬。

她透露，資方在三方會議前一晚見工會，事先表明不會在與勞工處的會議讓步，王思敏批評，資方一次又一次開會前落閘，令人失望。

對於工會關注不簽新合約的員工將被解僱，她引述資方回應說由於涉及法律問題，要由法律部門處理。

稱資方開會前表明不讓步 王思敏：令人失望

空中服務員工會昨午與航空機組人員協會開會，王思敏會後表示，兩工會日後將就不同議題合作，但未落實任何具體行動。她又稱，今日要處理不簽合約的同事需面對的問題，故不會採取需動員很多人的跟進行動。

航空機組人員協會秘書長Chris Beebe稱，未知已簽新合約的機師人數，原因是資方從未提供相關資料。