藏「汽油彈」囚8月 智障男上訴得直獲釋

被告李啟發（32歲）有輕度智障，智力猶如11至12歲男生，他早前承認今年1月22日在屯門輕鐵河田站的公眾地方攜有一枚汽油彈及一支激光筆。根據案情，案中汽油彈實為一個以通渠水及石油氣罐綁在一起的裝置。

獄中遭欺凌 官以人道理由批上訴得直

辯方昨對判刑上訴，理由包括被告在獄中遭欺凌，原審裁判官缺乏考慮其智力影響他犯案時判斷力，以及原審判刑太重。

法官李運騰稱，被告遭欺凌可以調倉處理，及指出通渠水及石油氣罐雖為日常物品，但兩者綁在一起卻顯示被告有意圖製作攻擊性武器，並無減輕被告罪責。

不過，李官主要關注，若駁回被告上訴，使他重回監獄，會否打斷及影響他現在更生。辯方指出，「發仔」獲保釋等候上訴至今，一直住在慈善團體開辦的家舍，亦一直接受社工輔導，形容他在社交，判斷力等方面均有改善。

控方明白被告為智障人士，但重申本案判刑應以「保障社會為先」。李官終基於人道理由，表示「佢（發仔）係有啲唔同，若果佢係正常人，我就唔會有𠵱方面考慮」，酌情批准上訴得直，被告即時獲釋，並押後頒布書面裁決理由。

「發仔」李啟發在庭外說，「我係有諗進入（獄）㗎其實！」隨行的邵家臻亦補充稱發仔「安樂咗好多」，並表示他現在最希望到茶餐廳用膳。

資料顯示，被告李啟發今年1月被捕後一直還押，至今年6月在裁判法院認罪，署理主任裁判官張潔宜當時指被告只屬輕度智障，並非減刑理由，故判他入獄8個月，但准他保釋等候上訴。

【案件編號：HCMA165/20】

（反修例風暴）