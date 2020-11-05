港聞

港聞二

藏「汽油彈」囚8月 智障男上訴得直獲釋

【明報專訊】有輕度智障的「發仔」李啟發早前涉攜帶通渠水及罐裝石油氣被捕，後稱打算模仿示威者製作「汽油彈」，還押逾4個月後今年6月承認「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，被判入獄8個月，但准保釋等候上訴。上訴聆訊昨在高院展開，法官李運騰終酌情批准刑期上訴，使發仔即時獲釋。陪同應訊的邵家臻指發仔「安樂咗好多」。

被告李啟發（32歲）有輕度智障，智力猶如11至12歲男生，他早前承認今年1月22日在屯門輕鐵河田站的公眾地方攜有一枚汽油彈及一支激光筆。根據案情，案中汽油彈實為一個以通渠水及石油氣罐綁在一起的裝置。

獄中遭欺凌 官以人道理由批上訴得直

辯方昨對判刑上訴，理由包括被告在獄中遭欺凌，原審裁判官缺乏考慮其智力影響他犯案時判斷力，以及原審判刑太重。

法官李運騰稱，被告遭欺凌可以調倉處理，及指出通渠水及石油氣罐雖為日常物品，但兩者綁在一起卻顯示被告有意圖製作攻擊性武器，並無減輕被告罪責。

不過，李官主要關注，若駁回被告上訴，使他重回監獄，會否打斷及影響他現在更生。辯方指出，「發仔」獲保釋等候上訴至今，一直住在慈善團體開辦的家舍，亦一直接受社工輔導，形容他在社交，判斷力等方面均有改善。

控方明白被告為智障人士，但重申本案判刑應以「保障社會為先」。李官終基於人道理由，表示「佢（發仔）係有啲唔同，若果佢係正常人，我就唔會有𠵱方面考慮」，酌情批准上訴得直，被告即時獲釋，並押後頒布書面裁決理由。

「發仔」李啟發在庭外說，「我係有諗進入（獄）㗎其實！」隨行的邵家臻亦補充稱發仔「安樂咗好多」，並表示他現在最希望到茶餐廳用膳。

資料顯示，被告李啟發今年1月被捕後一直還押，至今年6月在裁判法院認罪，署理主任裁判官張潔宜當時指被告只屬輕度智障，並非減刑理由，故判他入獄8個月，但准他保釋等候上訴。

【案件編號：HCMA165/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕減刑 高等法院 激光筆 汽油彈 在公眾地方管有攻擊性武器罪 輕度智障 反修例運動

上 / 下一篇新聞

運署無權拒查車牌 要求申報被質疑越權 查冊缺採訪選項疑違憲 記協研覆核
運署無權拒查車牌 要求申報被質疑越權 查冊缺採訪選項疑違憲 記協研覆核
申報原為符私隱例 前專員稱運署或未慮及新聞豁免
申報原為符私隱例 前專員稱運署或未慮及新聞豁免
稱曾拘取酬查冊男 李家超：不針對個別行業 查1200車牌8月至今未落案 議員批差別待遇
稱曾拘取酬查冊男 李家超：不針對個別行業 查1200車牌8月至今未落案 議員批差別待遇
蔡玉玲fb「報平安」 港台：蔡暫無工作在手
蔡玉玲fb「報平安」 港台：蔡暫無工作在手
李家超：因法庭質疑證供 5年處分兩警
李家超：因法庭質疑證供 5年處分兩警
出租金條騙9500萬 上市公司股東在逃 20人受騙 警拘6人
出租金條騙9500萬 上市公司股東在逃 20人受騙 警拘6人
加國駐港領事：已訂撤僑方案 稱不歡迎尋庇護
加國駐港領事：已訂撤僑方案 稱不歡迎尋庇護
張建宗：5年無海外法官拒終院任命
張建宗：5年無海外法官拒終院任命
伴母屍案 死者友人拜祭
伴母屍案 死者友人拜祭
快必增至14控罪 轉送區院審 加控「串謀發表煽動文字」
快必增至14控罪 轉送區院審 加控「串謀發表煽動文字」
警長證供與影片不符 技工襲警罪脫兼得訟費
警長證供與影片不符 技工襲警罪脫兼得訟費
簽約期限屆滿 勞資勞工處三方會議 國泰未允每年檢討新約
簽約期限屆滿 勞資勞工處三方會議 國泰未允每年檢討新約
次期第三輪保就業 大家樂領2.3億居首
次期第三輪保就業 大家樂領2.3億居首
稱保留實力應不時之需 政府：暫無計劃派錢
稱保留實力應不時之需 政府：暫無計劃派錢
南丫海難警不再檢控 家屬研私人提告
南丫海難警不再檢控 家屬研私人提告
電鋸破閘爆竊 拘持行街紙巴裔漢
電鋸破閘爆竊 拘持行街紙巴裔漢
確診妓女曾住 大圍派樽3日
確診妓女曾住 大圍派樽3日
回應名校退學潮 楊潤雄：完全不覺需擔心
回應名校退學潮 楊潤雄：完全不覺需擔心
經濟活動減 上半年廢物量少5%
經濟活動減 上半年廢物量少5%
喜鵲分佈範圍30年減70% 觀鳥會籲加強保育開闊原野環境
喜鵲分佈範圍30年減70% 觀鳥會籲加強保育開闊原野環境
小提琴家通波仔後不治 解剖：兩血管仍八成阻塞
小提琴家通波仔後不治 解剖：兩血管仍八成阻塞
指毛孟靜改建屋署未執法 梁振英803基金申覆核
指毛孟靜改建屋署未執法 梁振英803基金申覆核
連接屯門港珠澳橋 屯赤北路最快年底通車
連接屯門港珠澳橋 屯赤北路最快年底通車
何超雄入稟索家族信託契約 三姊何超賢申延期獲批
何超雄入稟索家族信託契約 三姊何超賢申延期獲批
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】泛民要求點人數 兩次打斷發言 李慧琼酌情畀何君堯講埋先
【Emily】泛民要求點人數 兩次打斷發言 李慧琼酌情畀何君堯講埋先
【Emily】去慶回歸惹質疑 趙家賢：為監察撥款
【Emily】去慶回歸惹質疑 趙家賢：為監察撥款
【Emily】陳克勤請黨友食小籠包 真肉素肉難分
【Emily】陳克勤請黨友食小籠包 真肉素肉難分
【Emily】泰博食晏用外賣膠盒 黨友籲改陋習
【Emily】泰博食晏用外賣膠盒 黨友籲改陋習
【Emily】區會贊助「光復盃」電競賽 被投訴涉港獨 民政研拒撥款
【Emily】區會贊助「光復盃」電競賽 被投訴涉港獨 民政研拒撥款