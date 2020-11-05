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港聞二

加國駐港領事：已訂撤僑方案 稱不歡迎尋庇護

【明報專訊】《港區國安法》生效超過4個月，加拿大駐香港及澳門總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）周一（2日）表示，已做好大規模撤走在港加國公民的準備，但認為目前出現上述情况的可能性不高。南傑瑞稱至今未有港人向總領事館尋求庇護，並表明無法讓尋求庇護者入內。

目前約有30萬加拿大公民居港，南傑瑞周一在加拿大國會加中關係委員會作證時稱，渥太華已為撤僑制訂詳細計劃，如有需要，可為緊急撤離方案調配資源，但他承認出現此極端情况的可能性低，目前只是未雨綢繆。被問到會否容許港人進入總領事館尋求庇護，他表明不會，稱一如其他國家的國際政策，總領事館會為尋求庇護者提供資訊，但不會歡迎他們入內；他又說尋求庇護者可前往第三國的加拿大領事館提出申請，但承認出境限制或阻礙某些港人離港。

撤港後德智庫台北重開辦事處

另外，德國智庫弗里德里希瑙曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）前日宣布，明年初將在台北設立「全球創新中心」（Global Innovation Hub），香港辦事處早前已關閉。聲明提及，台灣政治狀况穩定，且社會民主、多元和自由，為中心提供理想的工作環境。

基金會主席帕克（Karl-Heinz Paqué）表示，亞洲國家在數碼社會和電子化政府範疇居領先地位，他期望新的辦公室成立後可帶領有關趨勢，認為台灣為此提供了最佳環境。基金會與德國自由民主黨有聯繫，該組織9月時表示，因港區國安法實施，已無法保證員工在港安全，因此會凍結基金會在港的活動，並關閉駐港辦公室。

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