港聞

港聞二

出租金條騙9500萬 上市公司股東在逃 20人受騙 警拘6人

【明報專訊】警方商業罪案調查科今年中接獲事主報案，發現有詐騙集團利用實體黃金投資作招徠，保證高回報、低風險，再以律師見證及上市公司擔保，涉嫌詐騙20人合共約9500萬元。警方經深入調查後，周二（3日）採取代號「縱橫」行動，先後拘捕6人，相信仍有多人在逃，包括一名上市公司主要股東。

被捕3男3女（26至51歲），包括一間本地公司（下稱公司A）的管理層及銷售人員，以及一間曾協助公司A買賣黃金的公司職員，他們涉嫌串謀詐騙被捕。20名受騙事主年齡32至65歲，當中一人在港居住，其餘19人居於內地，分別報稱商人、律師及學生等，部分為資深投資者，最大單一損失約2200萬元，警方相信他們透過地產、保險及移民經紀認識公司A的銷售代表，繼而接觸到投資計劃。

買賣律師見證 上市公司擔保

商業罪案調查科總督察陸振中稱，警方接報後展開調查，獲悉公司A於2018年成立，一直藉與一間上市公司的合作關係，向事主宣傳一個實體黃金租賃保值、增值計劃，訛稱計劃只會出售由國際機構認可的金條，購買及租賃過程由律師見證，亦有本港上市公司作擔保，從而增加事主信心。

稱年息逾6% 公司賣金後結業

公司A會安排參與投資的事主購買以每公斤計算、約值30萬元的金條，當事主檢收實體金條後，公司A會接管金條及出租予涉案上市公司，聲稱可收取年利率6.6至7.5%保證回報，每月派息，租約期滿後可取回本金或金條。2018年8月至2019年8月間，共20名事主受騙，部分人曾收到頭數個月的派息，涉及279公斤金條，總值9500萬元。部分事主沒收到派息，租約期滿後亦無法取回本金或金條，而公司A更於今年初突結業，事主遂報警。

警方調查發現該批金條從沒租予上市公司，公司A更未經事主授權，將164公斤金條轉售予另一公司套現，並把所得的5100萬元分別存入公司A戶口及與涉案上市公司有關連者的戶口。

警方於前日採取拘捕行動，檢獲事主的黃金買賣合約、電腦及手機等，並凍結6名被捕者共310萬元存款，以及對兩個市值約910萬元的住宅物業作財富調查。警方呼籲市民在購買任何投資產品前，應清楚了解其性質及風險，向獨立專業人士諮詢。

相關字詞﹕低風險地區 高回報 上市公司 詐騙集團 黃金投資

上 / 下一篇新聞

運署無權拒查車牌 要求申報被質疑越權 查冊缺採訪選項疑違憲 記協研覆核
運署無權拒查車牌 要求申報被質疑越權 查冊缺採訪選項疑違憲 記協研覆核
申報原為符私隱例 前專員稱運署或未慮及新聞豁免
申報原為符私隱例 前專員稱運署或未慮及新聞豁免
稱曾拘取酬查冊男 李家超：不針對個別行業 查1200車牌8月至今未落案 議員批差別待遇
稱曾拘取酬查冊男 李家超：不針對個別行業 查1200車牌8月至今未落案 議員批差別待遇
蔡玉玲fb「報平安」 港台：蔡暫無工作在手
蔡玉玲fb「報平安」 港台：蔡暫無工作在手
李家超：因法庭質疑證供 5年處分兩警
李家超：因法庭質疑證供 5年處分兩警
加國駐港領事：已訂撤僑方案 稱不歡迎尋庇護
加國駐港領事：已訂撤僑方案 稱不歡迎尋庇護
張建宗：5年無海外法官拒終院任命
張建宗：5年無海外法官拒終院任命
伴母屍案 死者友人拜祭
伴母屍案 死者友人拜祭
快必增至14控罪 轉送區院審 加控「串謀發表煽動文字」
快必增至14控罪 轉送區院審 加控「串謀發表煽動文字」
藏「汽油彈」囚8月 智障男上訴得直獲釋
藏「汽油彈」囚8月 智障男上訴得直獲釋
警長證供與影片不符 技工襲警罪脫兼得訟費
警長證供與影片不符 技工襲警罪脫兼得訟費
簽約期限屆滿 勞資勞工處三方會議 國泰未允每年檢討新約
簽約期限屆滿 勞資勞工處三方會議 國泰未允每年檢討新約
次期第三輪保就業 大家樂領2.3億居首
次期第三輪保就業 大家樂領2.3億居首
稱保留實力應不時之需 政府：暫無計劃派錢
稱保留實力應不時之需 政府：暫無計劃派錢
南丫海難警不再檢控 家屬研私人提告
南丫海難警不再檢控 家屬研私人提告
電鋸破閘爆竊 拘持行街紙巴裔漢
電鋸破閘爆竊 拘持行街紙巴裔漢
確診妓女曾住 大圍派樽3日
確診妓女曾住 大圍派樽3日
回應名校退學潮 楊潤雄：完全不覺需擔心
回應名校退學潮 楊潤雄：完全不覺需擔心
經濟活動減 上半年廢物量少5%
經濟活動減 上半年廢物量少5%
喜鵲分佈範圍30年減70% 觀鳥會籲加強保育開闊原野環境
喜鵲分佈範圍30年減70% 觀鳥會籲加強保育開闊原野環境
小提琴家通波仔後不治 解剖：兩血管仍八成阻塞
小提琴家通波仔後不治 解剖：兩血管仍八成阻塞
指毛孟靜改建屋署未執法 梁振英803基金申覆核
指毛孟靜改建屋署未執法 梁振英803基金申覆核
連接屯門港珠澳橋 屯赤北路最快年底通車
連接屯門港珠澳橋 屯赤北路最快年底通車
何超雄入稟索家族信託契約 三姊何超賢申延期獲批
何超雄入稟索家族信託契約 三姊何超賢申延期獲批
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】泛民要求點人數 兩次打斷發言 李慧琼酌情畀何君堯講埋先
【Emily】泛民要求點人數 兩次打斷發言 李慧琼酌情畀何君堯講埋先
【Emily】去慶回歸惹質疑 趙家賢：為監察撥款
【Emily】去慶回歸惹質疑 趙家賢：為監察撥款
【Emily】陳克勤請黨友食小籠包 真肉素肉難分
【Emily】陳克勤請黨友食小籠包 真肉素肉難分
【Emily】泰博食晏用外賣膠盒 黨友籲改陋習
【Emily】泰博食晏用外賣膠盒 黨友籲改陋習
【Emily】區會贊助「光復盃」電競賽 被投訴涉港獨 民政研拒撥款
【Emily】區會贊助「光復盃」電競賽 被投訴涉港獨 民政研拒撥款