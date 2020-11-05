出租金條騙9500萬 上市公司股東在逃 20人受騙 警拘6人

被捕3男3女（26至51歲），包括一間本地公司（下稱公司A）的管理層及銷售人員，以及一間曾協助公司A買賣黃金的公司職員，他們涉嫌串謀詐騙被捕。20名受騙事主年齡32至65歲，當中一人在港居住，其餘19人居於內地，分別報稱商人、律師及學生等，部分為資深投資者，最大單一損失約2200萬元，警方相信他們透過地產、保險及移民經紀認識公司A的銷售代表，繼而接觸到投資計劃。

買賣律師見證 上市公司擔保

商業罪案調查科總督察陸振中稱，警方接報後展開調查，獲悉公司A於2018年成立，一直藉與一間上市公司的合作關係，向事主宣傳一個實體黃金租賃保值、增值計劃，訛稱計劃只會出售由國際機構認可的金條，購買及租賃過程由律師見證，亦有本港上市公司作擔保，從而增加事主信心。

稱年息逾6% 公司賣金後結業

公司A會安排參與投資的事主購買以每公斤計算、約值30萬元的金條，當事主檢收實體金條後，公司A會接管金條及出租予涉案上市公司，聲稱可收取年利率6.6至7.5%保證回報，每月派息，租約期滿後可取回本金或金條。2018年8月至2019年8月間，共20名事主受騙，部分人曾收到頭數個月的派息，涉及279公斤金條，總值9500萬元。部分事主沒收到派息，租約期滿後亦無法取回本金或金條，而公司A更於今年初突結業，事主遂報警。

警方調查發現該批金條從沒租予上市公司，公司A更未經事主授權，將164公斤金條轉售予另一公司套現，並把所得的5100萬元分別存入公司A戶口及與涉案上市公司有關連者的戶口。

警方於前日採取拘捕行動，檢獲事主的黃金買賣合約、電腦及手機等，並凍結6名被捕者共310萬元存款，以及對兩個市值約910萬元的住宅物業作財富調查。警方呼籲市民在購買任何投資產品前，應清楚了解其性質及風險，向獨立專業人士諮詢。