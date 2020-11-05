李家超：因法庭質疑證供 5年處分兩警

警方發言人表示，若發現有警員違反紀律，包括由法庭轉介的不當行為或表現，一般為高級警司職級的單位紀律主任可展開紀律覆檢。被問到兩名被紀律處分的警員所涉及的案件，警方稱不評論個別個案。

民主黨尹兆堅在立法會提口頭質詢，稱有裁判官審理與反修例運動相關的案件時，批評作供的警員不是誠實可靠的證人，甚至指警員「大話冚大話」等，尹問李家超會否向公眾道歉及警方如何跟進。翻查資料，東區區議員仇栩欣與一男子被控去年襲擊防暴警案，裁判官今年8月裁決時，形容兩名警察證人「一個大話冚另一個大話」。

李：無警員干犯作假證被控

李家超昨回應稱，若法庭對作供的警員有評論，警方會審視並研究是否跟進，法庭有需要亦可轉介律政司，但他強調，法庭不接受某證人的證供，可基於不同因素，「不能武斷定論為違法」。

按警方提供資料，2015年10月至今年10月，有兩名警員因證供被法庭質疑而被紀律處分，向一人發出「輕微違紀行為報告」，另一人受紀律聆訊後遭譴責。李家超昨表示，同期沒有警員干犯宣誓下作假證供而被檢控。

涂謹申斥「查自己」 「數字無意義」

涂謹申表示，警方和律政司有最好的檢控人員處理案件，警員作供時仍被指「大話冚大話」，正是問題所在。涂稱，李家超在會上提出法庭不接受證供有3個理由，包括證人記憶不清等；涂稱，法官不是批評警員記憶不清，斥李家超說法是有意姑息警隊的害群之馬。

涂謹申又批評，警員應否被紀律處分及方式全由警隊自行決定，因此警方提供被紀律處分的警員數字並無意義，亦難以得知警隊是否認真檢視每個被法庭質疑證供的個案。