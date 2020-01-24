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稱曾拘取酬查冊男 李家超：不針對個別行業 查1200車牌8月至今未落案 議員批差別待遇

【明報專訊】港台編導蔡玉玲涉違反《道路交通條例》周一被捕，保安局長李家超昨強調不是針對個別行業，8月亦曾有一宗涉及查冊而涉違反《道路交通條例》的案件，該被調查者不是新聞工作者。警方回覆，8月拘捕一名51歲男子，獲保釋候查，尚未落案起訴。翻查資料，男子涉嫌受指使並取酬查1200個車牌起底。有議員批評，這更顯得蔡於周一被捕即日落案起訴，屬「離譜的差別待遇」。

保安局長李家超昨回應傳媒時表示，警方調查蔡玉玲一案是因有人投訴及報案，案情決定被調查對象，警方根據調查尋求法律意見後採取行動，並非針對個別行業，與過往做法一致。他說今年8月亦曾有一宗涉及查冊而涉嫌違反《道路交通條例》的案件，被調查者不是新聞工作者，又稱查冊需按法律規限進行，蔡案涉虛假聲明，當事人需為行為負責。

蔡因調查報道7．21元朗襲擊而查冊涉嫌犯案，蔡案由新界北總區重案組負責，被質疑涉利益衝突。李家超表示，有人主動投訴及報案，警方按案情查，警員調查案件須公平公正，按證據及事實提供給律政司，認為由有經驗調查這些案件的部門跟進，對事情一定好。

被問《大公報》涉查車牌報道

總警司稱可交警方跟進

警察公共關係科總警司郭嘉銓出席商台節目《在晴朗一天出發》時，被問及《大公報》8月亦有報道涉查私家車車牌，警方會否亦追查，郭最初表示難籠統去講，後稱可交給警方跟進。被再三問警方此舉予人感覺是報復港台，郭表示不是針對個別職業或媒體。

港台節目製作人員工會主席趙善恩昨表示，觸犯交通條例一般會發傳票予被告，警方動用重案組上門拘捕蔡，認為完全不合比例。郭嘉銓在港台節目《千禧年代》說，警方是考慮蒐證需要上門拘捕涉案者；由重案組查蔡案，郭稱是考慮報案地點、案發地點、案件性質等，認為新界北總區重案組可不偏不倚調查，是合適安排。被問到交通組調查亦可不偏不倚，郭說要考慮私隱條例的可能性。

被問及曾透過車牌查冊作報道的記者是否亦會被捕，郭嘉銓說要視乎有無人報案、案件嚴重性、有無具體證據等，如有證據顯示有人違法，警方會跟進，另指兩三個月前有一宗涉及車牌查冊的案件，警方拘捕了一名男子。

警方其後回覆，8月拘捕一名51歲男子在運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，申請及出售逾1200份證明書，現保釋候查，尚未落案起訴。

涂謹申斥上門拘捕予人「報復」感覺

民主黨立法會議員涂謹申表示，8月拘捕的男子仍未落案起訴，但蔡於周一被捕已即日落案起訴，形容更顯得是「離譜的差別待遇」。他又稱蔡一案不涉重大罪行，理應可發傳票，上門拘捕予人感覺是「報復」，而案件交新界北總區重案組處理，更強化予人報復的觀感。

記者查詢警方過去一年就涉違反《道路交通條例》第111（3）條的拘捕、傳票及上門拘捕次數，警方回覆稱無備存有關統計數字。

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