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申報原為符私隱例 前專員稱運署或未慮及新聞豁免

【明報專訊】按現行法例，運輸署無權拒絕查冊申請，亦無權要求申請人提供查冊理由，前個人資料私隱專員蔣任宏認為，運輸署要求申請人申報查冊用途，是為了符合《個人資料（私隱）條例》，但或未有全面考慮到《私隱條例》下的豁免，包括對新聞機構的豁免，做法值得斟酌。他認為，律政司可考慮是否因應公眾利益而不提出檢控。

《私隱條例》的「第3保障資料原則」規定資料的使用不得與收集時的目的不同，但條例訂明，為了新聞報道而持有個人資料，且披露資料的人有合理理由相信發表相關資料符合公眾利益，則可獲豁免。

稱舊表格可填豁免理由較佳

現為執業大律師的蔣任宏認為，按現行《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，若任何人付費後運輸署長就一定要提供資料或不符《私隱條例》，「例如若查冊是為將資料用作促銷，就一定不行」。他相信，運輸署在車牌查冊申請表要求申請人申報查冊用途，是用行政手段收窄可查冊情况以符合《私隱條例》，但現時的3個選項似乎沒全面考慮《私隱條例》下的豁免，包括對新聞機構豁免，做法值得斟酌。他認為，表格以往（指去年10月前）有「其他，請註明」選項，可填寫在《私隱條例》下獲豁免的理由，較現時好。

促律政司考慮公眾利益不提檢控

蔣任宏說，最好是立法訂明什麼情况可查冊，並寫明什麼情況可獲豁免，除非有特別理由，否則通常應套用《私隱條例》下的豁免，即新聞機構亦可豁免。他認為，《鏗鏘集》事件是運輸署的行政安排，導致另一個部門的職員在申報查冊用途時「技術犯規」，情况尷尬，律政司可考慮是否以公眾利益作考慮，選擇不提出檢控。

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