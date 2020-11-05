運署無權拒查車牌 要求申報被質疑越權 查冊缺採訪選項疑違憲 記協研覆核

現時運輸署要求車牌查冊申請人只能將查冊資料用作「與交通及運輸事宜有關的事務」，查冊申請人要申報資料用途，只有3個選項，包括「進行法律程序」、「買賣車輛」和「其他有關交通及運輸的事宜」。不過根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，只要申請人有付費，運輸署長就須向申請人提供車輛登記冊內有關車輛詳情的證明書。

無權要求申報 屬「行政措施」

2011年擬修例限查冊條件未落實

運房局在2011年曾向立法會提交文件，承認運輸署長並無酌情權拒絕查冊申請，亦無權要求申請人提供查冊理由，至於現時要求申請人申報查冊理由的安排，是運輸署於2003年引入的行政措施。當局曾於2011年就修例展開公眾諮詢，考慮立法訂明只在特定情况下才能查冊，例如申請人是車主，或查冊資料符合特定用途，包括用作保險索償、追討罰款等，相關修例至今未落實。

運署：申請要求沒實質改變

本報昨向運房局及運輸署查詢上述修例進度，以及現時要求申請人申報查冊用途的法理依據，運房局回覆稱，2011年提出修例的目的是加強對車主個人資料的私隱保障，並確保該等資料被妥善使用，政府發現公眾包括車主對個人資料保障的訴求，認為需繼續研究相關安排，故未提出修例建議。發言人又稱，運輸署會繼續採取合適措施，以保障登記冊下車主的私隱，並會適時進行所需的立法修訂工作以提供適當的法律依據。

運輸署回覆查詢時無正面回應以什麼法理基礎要求申報查冊用途，僅稱去年10月修訂申請表，是為讓申請人明白證明書所載資料只用作與交通及運輸相關事宜，對申請要求沒實質改變。發言人強調，舊表格亦列明申請人知悉「證明書提供的個人資料應用作與交通及運輸事宜有關的事務上」。

記協主席楊健興表示，會諮詢法律意見，研究如何協助事件，包括研究是否就運輸署的車牌查冊限制提出司法覆核。

於「要項」作假陳述方算犯罪

黃宇逸：查冊用途是否要項可爭拗

大律師黃宇逸認為，運輸署有權設計制度讓市民申請查冊，該制度可考慮保障個人私隱等，但據現行法例，運輸署無權因應申請人申報的用途而拒絕查冊，「有無權問（查冊用途）都成疑」，運輸署要求申請人申報查冊用途，或屬越權。此外，據《道路交通條例》第111條，任何人為取得查冊資料等文件，「明知而作出在要項上虛假的陳述」，才屬犯罪，黃認為，若運輸署要求申請人申報查冊用途是越權，且無論申請人填什麼用途，運輸署都不能拒絕查冊，申請人填寫的查冊用途是否屬於「要項（material particular）」，有可爭拗之處，或可成為蔡玉玲案的辯解理由。

黃宇逸又說，運輸署在申請表上提供3個查冊用途選項，但不包括與新聞採訪有關的選項，或不合理地限制新聞自由，有可能違反《基本法》中保障新聞自由的條文，若有人提出司法覆核，而法庭裁定運輸署不容申請人以採訪為目的查冊的做法違憲，則申請人亦不應承受填錯查冊用途而帶來的刑事後果。

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