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港聞
2020年11月4日星期三
港聞二
投票率有望百年新高 決勝游離州 美兩黨預備「選票司法戰」
初步結果料利特朗普 專家警告「紅色假象」
首宗起底違私隱例 技術員囚兩年 官稱警民關係緊張時犯案造成困擾 須予阻嚇
涉刑事起底案 逾1400宗轉介警方
3警供辭矛盾 3案3被告脫罪
網民「金正恩」籲圍新屋嶺 判160小時社服令
民主派24人涉六四非法集結 區院籲分拆轉介裁判院
疑因婚變爭執 夫殺妻後墮樓亡 四歲子伴母屍兩天 同鄉登門揭發
確診妓女曾酒店接客 百嫖客未尋得 梅窩群組5人確診 90人檢疫
夏季泳季已結束 多泳灘重開即「收灘」
中國外地區抵港者 13日起均酒店檢疫
4社區檢測中心料月中啟用 自費最多收240元 低市價逾半
車長響號控不小心駕駛 倘抗辯新巴停法律支援
環團引水闢人工沼澤 沙螺洞蜻蜓數量飈兩倍
大廈外牆練游繩 少年墮樓送院
林鄭訪京：施政報告擬11·25發表 盼爭取毋須14日「零個案」下兩地人員復往來
回應8泛民涉違特權法被捕 林鄭：無人在法律之上
立會處理譴責許智峯議案 被捕泛民申應訊改期獲批
12港人案受委律師 司法局要求送交盧思位代理資料
爭取不簽新約視作裁員非解僱 國泰工會1600人支持法律行動
海洋公園IT外判商 認圍標罰款3.7萬
海關搜查犬添丁 首自行配對繁殖
小提琴家通波仔後不治 家人質疑院方術前無知會
尊子漫畫
【Emily】消費權益新聞 明報膺獲獎最多傳媒
【Emily】趙家賢被咬甩耳一年 傷處受感染
【Emily】政團民望評分 人民力量首稱冠
【Emily】選完福利Panel主席 建制向羅致光「追兩蚊數」
【Emily】有人拎唔到口罩發難 袁嘉蔚不吐不快
【Emily】太空館VR體驗 穿梭星空
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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