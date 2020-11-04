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港聞二

海關搜查犬添丁 首自行配對繁殖

【明報專訊】海關自1975年引入搜查犬，今年成功自行繁殖6隻拉布拉多幼犬，7月誕生。6隻幼犬現正接受以遊戲為主的基礎訓練，待一歲後可接受正式培訓，鍛煉搜查毒品、爆炸品、鈔票的各種能力。海關表示，今年搜獲非法槍械配件數字較去年上升，計劃訓練搜查犬搜查槍械，目標明年至少派出一隻合資格搜查犬到機場執勤。

6隻幼犬7月25日誕生，分別是大家姐Lettie、二家姐Echo，及4個弟弟Gasper、Elmo、Nicky及Dante，父母是兩隻3歲來自英國的Cooper和來自北京的Fifi。

關員禤耀禧是Fifi的領犬員，已照顧牠兩年，得知Fifi入選繁殖計劃感開心。他曾接受獸醫授課的繁殖犬隻課程，為Fifi懷孕及分娩過程做好準備。他說，Fifi在草地突然穿羊水，要即時準備接生，「感覺就像陪家人進產房」，心情非常緊張，當見到第一隻幼犬出生很高興。

有份接生的關員陳貝思說，Fifi生了3隻幼犬後已很疲累，第4隻Elmo出生時卡在Fifi體內，「只見BB的頭」，關員拉出時Elmo沒有呼吸，經刺激方懂吸氣。Fifi最終在5個半小時內誕下6犬。

疫情停海外引入 訓練4犬搜查槍械

海關助理關長（邊境及港口）吳潔貞說，海關引入搜查犬45年來，首次成功自行配對並繁殖幼犬，形容是重要突破，既可確保搜查犬基因優良，又可確保搜查犬供應源穩定。她說，今年遇上疫情，海關停止從海外引入，是推動部門自行繁殖的適當時機。海關搜查犬課現有70隊（一隊為一隻狗及一名領犬員），包括兩隊搜查爆炸品，4隊搜查鈔票，其餘搜查毒品。吳亦表示，今年首9個月錄得31宗非法槍械配件案，較去年全年的9宗上升。海關因此期望訓練搜查犬搜查槍械能力，計劃訓練4隻槍械搜查犬，期望明年可至少派出一隻執勤。

相關字詞﹕海關搜查犬課 搜查犬 海關

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