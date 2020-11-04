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海洋公園IT外判商 認圍標罰款3.7萬

【明報專訊】海洋公園3年前為一項資訊科技服務招標，有公司透過WhatsApp與競爭對手交換報價意向等資料，最終成功中標，遭競爭事務委員會入稟控告。涉案公司和董事早前承認合謀定價，違反《競爭條例》中的「第一行為守則」。競爭事務審裁處昨頒下判辭，判處公司罰款逾3.7萬元，同時下令公司向員工派發教育小冊子，以及出席教育工作坊。

暫緩取消董事資格令

條件：推員工競爭合規計劃

申請人為競爭事務委員會，答辯人依次為Quantr Limited，以及公司唯一董事及股東張民傑。兩名答辯人早前承認指控，法官陳靜芬昨頒下判辭，判處首答辯人罰款逾3.7萬元，同時在7個工作天內向員工派發由競委會製作、解釋《競爭條例》和打擊圍標等議題的小冊子，以及安排員工出席教育工作坊。另審裁處暫緩向次答辯人發出取消董事資格令，條件是他向全體職員推行競爭合規計劃，另他與首答辯人須支付今次訟費。

與競爭對手交換報價資料

雙方承認的案情指，海洋公園於2017年需採購Nintex的資訊科技服務，並經Nintex的區域經理介紹下，接觸部分代理商，包括代號為「B」的公司和Quantr，公園其後邀請各轉銷商入標和報價。不過，Nintex的區域經理、Quantr，以及公司B其間透過WhatsApp交換報價、人工作日（man days）等資料，最終由Quantr中標。

【案件編號：CTEA1/20】

相關字詞﹕合謀定價 外判商 資訊科技 海洋公園 競爭事務委員會

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