爭取不簽新約視作裁員非解僱 國泰工會1600人支持法律行動

國泰：簽新約期限不改 今到期

前日國泰資方提出，發放一半津貼予首7日限期後才簽新約的同事。工會昨稱資方態度雖有軟化，但新合約是永久變動及減薪，再多短期津貼，長遠亦幫補不了；而新合約中亦有很多問題未解決，將繼續要求公司延期簽新約期限至最少一個月，即本月21日。國泰航空回覆，機艙服務員簽署新服務條件期限是今日，期限不會延長。

工會內務副主席孫德妍又透露，若資方立場無改變，理事會成員最終亦會簽新約，又表示工會理事會成員在裁員後已由原本11人減至9人，「工會成員一個都不能少」，認為工會角色重要，而他們簽新約不代表妥協，公司可為所欲為。工會今日與機師工會開會，商討結盟及長遠合作，至於立法會周一的聯席會議，僅國泰管理層及政府代表獲邀參與，工會已去信人力事務委員會主席陸頌雄要求出席。

另外，主要提供機場地勤服務的怡中航空服務向員工發布的重要公告提到，現每月成本是每月收入的兩倍以上，預計政府不會對行業作進一步資助，故只能重組公司業務，裁員340人，少數員工停薪留職，留任同事的無薪假期計劃延長至明年3月。怡中航空職工會表示無奈和遺憾，稱今次裁員佔公司約17%員工，最後上班日是12月3日或4日，留下的員工每月要放10天無薪假。

怡中航空裁員340人

怡中航空在「保就業」計劃第一期獲批3098多萬元，6至8月期間承諾受薪僱員為1271人；已公布領取保就業第二期部分僱主名單中，未見有怡中航空。勞工處已為怡中航空服務員工設立就業服務熱線3428 2943，並在勞工處全線13個就業中心設立專櫃。