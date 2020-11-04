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立會處理譴責許智峯議案 被捕泛民申應訊改期獲批

【明報專訊】8名民主派日前因5月8日立法會內會衝突，被警方以《立法會（權力及特權）條例》拘捕，原定明日出庭應訊，惟因立法會大會需處理譴責許智峯議案，民主派以需出席立法會會議為由，向警方及法庭申請改期並獲批，改為周五（6日）下午應訊；早前拒絕延任的前議員陳志全、朱凱廸，以及工黨主席郭永健亦同於周五應訊。民主黨黃碧雲形容，民主派在審議譴責許智峯議案期間，必須在席發言及投票，「一個也不能少」。

建制擬改內務守則 防選panel主席拉布

此外，建制派有意修改《內務守則》、杜絕立法會委員會選主席遭拖延等情况。提出建議的民建聯張國鈞說，今次修訂主要涉及三大方向：一、若參選委員會正副主席，需會前書面通知，不可臨時提名，若30分鐘內無法選出委員會正副主席，內會主席可指示換人主持會議；如未能選出的是內會主席，則由立法會大會主席指示換人；二、將附屬法例議員辯論時間由15分鐘縮至5分鐘；三、傳召等議案要獲內會通過，才可「打尖」放在議員議案前列，否則放在議員議案之後。

議事規則委員會昨討論有關修訂，主席謝偉俊會後說，會上已方向性通過修訂，冀用兩星期諮詢全體議員意見。他稱修訂只需在內會通過便可，料在年底前可完成，冀令議會更有效率。

張國鈞批評有議員「用盡空間權利」、濫用議事規則，故要提出修訂，強調修訂並非為境外投票等法案鋪路。民建聯陳克勤稱修訂「絕無削弱議會職能」，認為是優化選舉提名程序，議員仍可繼續參選。

民主派批評有關修訂，會計界梁繼昌斥建制派在延任期內、趁民主派處於少數，肆意修改議事規則、內務守則，剝削議員應有的監察政府空間、冀將立法會變成「絕對的橡皮圖章」。法律界郭榮鏗稱，建制派原已視議事規則為無物，「不要浪費時間整色整水，都是浪費時間，要濫權、奪權，建制派已做了很多次」。

相關字詞﹕譴責許智峯 境外投票 議事規則 陳志全 許智峯 郭榮鏗 立法會議員 民主派

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