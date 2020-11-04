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林鄭訪京：施政報告擬11·25發表 盼爭取毋須14日「零個案」下兩地人員復往來

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日啟程經深圳前往北京，她昨早出席行政會議前見記者，表示今日至周五在北京，獲安排與4至6個部委會面，商討她提出中央如何進一步支持香港經濟復蘇的措施。被問到會否見國家領導人，她稱如果會見更高級的官員，現時不便率先透露，確定了會面日子會向大家公布。她又透露，無論此行能否取得中央支持香港措施，目標是在本月內、可能是11月25日發表《施政報告》。

將會晤4至6部委

另外，林鄭月娥稱今次同行的食物及衛生局長陳肇始會向有關的中央官員、衛健委解釋香港的防控疫情工作，希望爭取到不需要在14天內「零個案」才容許兩地恢復人員的往來，稱要做到「零本地個案」有實際困難；重申用於兩地往來的「健康碼」已準備就緒。

林太昨日至周六（7日）訪問北京、廣州和深圳，陳肇始、運輸及房屋局長陳帆、創新及科技局長薛永恒、政制及內地事務局長曾國衞、財經事務及庫務局長許正宇及特首辦主任陳國基隨行。

林太說，從隨行官員名單可猜測到爭取中央支持香港的措施圍繞着幾大方面，包括：香港作為國際金融中心，在金融的互聯互通；在國際創科方面的工作；粵港澳大灣區的便利措施；爭取香港在中醫藥方面的發展。她又稱，陳帆加入訪京團，因為香港在國際航空樞紐方面希望得到中央更大支持，扮演好在國際和區域內的國際航空樞紐的角色，尤其疫下香港航空事業重創。

十四五遠景建議全文公布

稱貫徹一國兩制 防外部干預

她稱，現階段未能回應哪些向中央爭取的措施可以達到和包涵在《施政報告》中，但她不會繼續押後宣讀施政報告，因為這是特首每年一度向公眾解釋來年工作；而她的目標是在本月、很可能是在25日發表施政報告。

另外，新華社昨公布中共中央提出「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議全文，闡述涉港澳部分細節，要求全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、「高度自治」的方針，堅持依法治港治澳，落實中央對特區全面管治權，及維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特區社會大局穩定，並增強港澳同胞國家意識和愛國精神，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。

相關字詞﹕粵港澳大灣區 北京 施政報告 林鄭月娥

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