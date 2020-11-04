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環團引水闢人工沼澤 沙螺洞蜻蜓數量飈兩倍

【明報專訊】沙螺洞是香港罕見的山谷淡水濕地，保育地位僅次於米埔，過去數十年屢遭破壞，濕地範圍不斷萎縮。綠色力量在沙螺洞推行為期兩年的保育計劃，今年6月完成計劃中最重要的項目之一，在荒廢多年棄耕土地上，重建生態池塘及人工沼澤，佔地約1.5公頃。完工後不足半年已吸引大量生物棲息，當中於人工沼澤發現瀕危的盧氏小樹蛙。綠色力量最新調查發現，濕地重建後，蜻蜓數量較工程前高兩倍、蜻蜓物種增加2.3倍。

蜻蜓天堂變荒地 2018年推保育計劃

沙螺洞被稱為「蜻蜓天堂」，當地錄得逾80種蜻蜓，佔全港蜻蜓物種逾六成。不過，沙螺洞多年來遭越野車及非法捕捉野生動物等活動破壞，年前亦有村民種植油菜花令濕地變乾；至2017年，政府宣布原則上同意以非原址換地方式保育沙螺洞，綠色力量於2018年4月起在沙螺洞推行為期兩年的保育計劃；該組織今年4月起獲「鄉郊保育資助計劃」批出約908萬元，延續計劃兩年，包括重建濕地，以及與當地村民合作，推動有機耕種，計劃涵蓋沙螺洞約11.5公頃土地。

池塘完工半年 鬍鯰小樹蛙進駐

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，首期計劃時已在沙螺洞做生態基線調查，包括蜻蜓、淡水魚類、蝴蝶及哺乳類動物等，以評估保育成效；今年1月於沙螺洞範圍內的棄耕農地闢建生態池塘及人工沼澤，佔地約1.5公頃。單家驊說，找到昔日灌溉系統，並修復一段60米長的灌溉水溝，將九龍坑上游水源引進生態池塘，並移植多種濕地植物到沼澤，如薑花、薏苡及三白草，以及放置枯木及石塊，增加微生境。

單又指出，生態池塘及人工沼澤工程完成至今不足半年，已錄得不同物種進駐，包括淡水魚鬍鯰及泥鰍；人工沼澤有盧氏小樹蛙出沒；一些久沒紀錄的蜻蜓物種如黃翅蜻、紅蜻等於新建的生態池塘重現，估計與沙螺洞濕地面積增加有關。

明報記者

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