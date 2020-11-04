車長響號控不小心駕駛 倘抗辯新巴停法律支援

工會安排兩大律師 財政援助

涉及該車長的案件今年9月在九龍城裁判法院提堂，押後至本月17日再訊。新巴職工會理事長林錦標表示，車長前日與新巴會面，引述公司聘請律師行所提供的法律意見認為車長應該認罪，車長認為不合理，向工會求助。林表示，工會已為車長找到兩名大律師，並會提供財政援助。他說合約沒訂明公司會提供法律援助，但引述新巴稱如職工有需要時會提供，但細節由公司決定。

新巴：法律意見指抗辯理據薄弱

林錦標對公司做法感不滿及遺憾，稱暫未有下一步行動。新巴回覆表示，事發後一直有委託律師行為車長提供法律支援，律師行審視與案件相關的證據及車長口供後，認為車長抗辯理據薄弱，故前日新巴向車長解釋，若他選擇認罪，公司可繼續提供法律支援，律師行會為他處理求情事宜，但若決定抗辯，公司將不會繼續提供法律支援，建議車長另委律師處理案件。

勞工界陸頌雄：僱主或有其他考慮

勞工處回覆，《僱傭條例》無規定僱主需為僱員在工作期間涉及刑事案件提供法律支援，僱員如就僱傭權益有疑問，可向勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。職工盟秘書長李卓人批評新巴於車長被捕後，「大義凛然」表示會提供支援，卻要求車長認罪，反問︰「認罪又使乜你請律師幫忙？」工聯會勞工界立法會議員陸頌雄稱不評論事件，一般而言，法例無規定僱主必須向僱員提供法律支援，從僱員角度而言，當然希望僱主支援，但認為僱主亦可能有其他考慮。