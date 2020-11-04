港聞

港聞二

車長響號控不小心駕駛 倘抗辯新巴停法律支援

【明報專訊】今年9月6日九龍遊行期間，36歲新巴車長張浩然駕駛970號巴士至油麻地彌敦道時，被警方指其無故響號而拘捕，被控不小心駕駛罪。工會昨透露，新巴通知車長倘他抗辯，新巴將不會繼續提供法律支援，工會對做法感遺憾及不滿。新巴回覆表示，律師審視證據及車長口供後，認為其抗辯理據薄弱，又稱如車長決定抗辯，將不會繼續提供法律支援。

工會安排兩大律師 財政援助

涉及該車長的案件今年9月在九龍城裁判法院提堂，押後至本月17日再訊。新巴職工會理事長林錦標表示，車長前日與新巴會面，引述公司聘請律師行所提供的法律意見認為車長應該認罪，車長認為不合理，向工會求助。林表示，工會已為車長找到兩名大律師，並會提供財政援助。他說合約沒訂明公司會提供法律援助，但引述新巴稱如職工有需要時會提供，但細節由公司決定。

新巴：法律意見指抗辯理據薄弱

林錦標對公司做法感不滿及遺憾，稱暫未有下一步行動。新巴回覆表示，事發後一直有委託律師行為車長提供法律支援，律師行審視與案件相關的證據及車長口供後，認為車長抗辯理據薄弱，故前日新巴向車長解釋，若他選擇認罪，公司可繼續提供法律支援，律師行會為他處理求情事宜，但若決定抗辯，公司將不會繼續提供法律支援，建議車長另委律師處理案件。

勞工界陸頌雄：僱主或有其他考慮

勞工處回覆，《僱傭條例》無規定僱主需為僱員在工作期間涉及刑事案件提供法律支援，僱員如就僱傭權益有疑問，可向勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。職工盟秘書長李卓人批評新巴於車長被捕後，「大義凛然」表示會提供支援，卻要求車長認罪，反問︰「認罪又使乜你請律師幫忙？」工聯會勞工界立法會議員陸頌雄稱不評論事件，一般而言，法例無規定僱主必須向僱員提供法律支援，從僱員角度而言，當然希望僱主支援，但認為僱主亦可能有其他考慮。

相關字詞﹕九龍遊行 車長 新巴

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