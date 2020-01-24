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4社區檢測中心料月中啟用 自費最多收240元 低市價逾半

【明報專訊】政府將在4區設社區檢測中心，4間中標機構包括Prenetics、金域檢驗、香港分子病理檢驗中心及華大基因，最多可向自費檢測者收240元，即較現時市場最低收費700元低逾一半，預計本月中開始運作。據悉，政府會在3個月合約期為各中心提供2萬個檢測「墊底」，若個別中心不達此數，政府會用同樣價錢購買餘下的檢測服務，例如把更多的特定群組檢測交由中心處理。

4公司中標 檢測量政府包底

政府將在鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂設社區檢測中心，提供自費檢測及當社區爆發時為特定群組等免費檢測，其中自費檢測結果可用作跨境出行等用途，不包括醫學診斷及治療，政府要求自費檢測收費上限為240元。

開早8晚8 可即場登記

政府消息人士稱，招標機制以增加競爭和降低檢測費為目標，政府按投標價定上限，每間承辦商只能營運一間中心，除非沒足夠合資格投標者願以所定收費上限營運。

特首林鄭月娥昨稱，本港已有更多較大規模病毒檢測機構，且社區檢測中心由政府提供場地，加上不用醫生轉介，故可將檢測費降至240元。

4間檢測中心每天上午8時至下午1時半、下午2時半至8時運作，可網上預約或即場登記，由承辦商安排人手採樣。檢測結果呈陰性者會收到檢測機構所發核酸檢測結果，若結果經衛生署確認呈陽性，署方會通知病人。

本報上月中以顧客身分向各檢測機構查詢，最低收700元。澳門當局日前宣布，當地4個核酸檢測站收費將由每次120澳門元下調至100元。

料中心每日採樣2000

華昇胡定旭：24小時知結果

華大基因在港開設的華昇診斷中心董事長胡定旭稱，每次檢測收費240元與投標價格相若，他說價格較市面大幅下跌，與政府資助場地費用、毋須醫生轉介有關。他說，檢測中心將設10個採樣攤位，預計每日最多可為2000人採樣，樣本會送往華大位於大埔工業村的實驗室做PCR核酸測試，由採樣起計約24小時有結果。至於如何通知檢測者結果，例如是提供QR code還是紙本證明，他說要待政府敲定細節。本報昨向另外3間檢測中心查詢收費及配額，至截稿前無回應。

對於澳門檢測價下調至100澳門元，胡定旭認為與澳門政府補貼有關，包括場地租金及薪金等。他引述港大深圳醫院院長盧寵茂稱，該院檢測費為150至170元人民幣，折合約200港元，他認為目前中港收費相差40元的水平合理。早前業界消息稱，若檢測中心取樣人數未達預期，會由政府承擔一定費用，他表示不清楚詳情。

澳門現檢測價100元

旅遊界立法會議員姚思榮認為檢測費240元不算貴，較以往以千元計已大減，盼政府與新加坡商討「旅遊氣泡」時，亦要求當地將檢測費設在類似水平。他說外界預期若市民透過「旅遊氣泡」去新加坡，先後要檢測4次，若每次檢測收費約240元，即一次旅程的檢測費約1000元，預計旅客能接受，若可再下調至六七百元會更好。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新加坡 病毒檢測 胡定旭 華大基因 旅遊氣泡 社區檢測中心 新型冠狀病毒

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