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港聞二

夏季泳季已結束 多泳灘重開即「收灘」

【明報專訊】康文署早前因疫情暫停開放公眾泳灘，至昨日重開，惟署方仍按照往年冬季泳季安排，全港大部分泳灘收起防鯊網及不設救生員當值，有泳客認為署方應顧及年長泳客，不應抽起防鯊網。

暫停救生服務 收起防鯊網

康文署網頁顯示，泳灘重開後將維持往年的冬季安排，於今年11月至下年3月，僅於4個重開泳灘（深水灣、清水灣第二灣、銀線灣及黃金泳灘）維持朝8晚5救生員服務。淺水灣、中灣、赤柱正灘、大浪灣及銀礦灣則僅於11月提供救生員服務，其餘29個泳灘則暫停救生員服務。據知，暫停救生員服務的泳灘會同時抽起防鯊網「收灘」。康文署回應本報稱，早前未有在暫停開放泳灘時維修防鯊網，以便能因應疫情可隨時重啟泳灘服務。

本報昨晨到深水灣泳灘了解，重開首日有救生員當值，海中仍設防鯊網，不少泳客到場日光浴及游泳。泳客黃女士稱自己長居歐洲，今年農曆新年回港度假，受疫情影響留港至今。她說自己喜愛游泳，一直期待泳灘重開，「梗係開心啦，封閉沙灘咁耐！」對於部分泳灘要「收灘」，她說不贊成，認為「始終有泳客係長者嘛，顧及埋佢哋安全比較恰當囉」。

石澳泳灘昨仍設防鯊網，但沒有救生員當值，附近有告示告知防鯊網等設施將臨時拆除，但仍有不少泳客專程到場曬太陽及暢泳。有滑浪者表示自己只停留於淺水區，認為沒有救生員不會太危險。

（疫情第三波）

相關字詞﹕疫情第三波 疫情 泳灘

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