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確診妓女曾酒店接客 百嫖客未尋得 梅窩群組5人確診 90人檢疫

【明報專訊】過去5日出現4宗源頭不明本地個案，包括昨日新增一名中環上班族確診，而梅窩住宿度假群組則增至7人染疫，多達90人需檢疫。至於在警方掃黃中被捕後確診的女子，警方消息稱她曾在大圍積存街22號唐樓提供性服務，料約涉100人，但女子不肯交代賣淫網負責人，暫未找到嫖客。有醫生指本港疫情已見反彈，並相信很難追尋到嫖客，呼籲自知高危者盡快檢測，「否則到時惹到身邊周圍都係（感染者）仲尷尬！」

妓女先大圍唐樓接客 拒供出淫媒

警方消息稱，警方到上述唐樓調查，發現正在裝修，相信女子之後曾轉至酒店，並透過賣淫網招客，每日服務6至8人，料涉約100人。上述唐樓公用地方及單位均沒閉路電視，酒店閉路電視畫面又不清晰，女子亦不肯交代賣淫網負責人身分，當局暫找不到嫖客。本報昨晚到大圍積存街22號唐樓，發現該5層高唐樓僅1樓外牆搭棚裝修，單位無人應門。附近餐廳職員指該大廈經常有男子出入，並在梯間徘徊及按電話等。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，上述女子暫有數十名密切接觸者，包括一起被羈留者和工作人員等，暫未有人確診。張相信她潛伏期接觸過的人「未必咁易搵得到」，呼籲任何人若認為自己接觸過確診者，應主動求醫或測試。

增1源頭不明 中環白領活動多

本港昨增9宗新冠個案，當中36歲男子感染源不明，他在中環花園道3號從事文職，獨居灣仔人和悅大廈，上月29日最後一日上班，翌日病發，11月1日求醫後確診。他潛伏期間活動多，包括10月17日到黃竹坑運動場與20多人踢足球；25日到鴨脷洲深灣軒會所與數人打籃球，同日與一人到中環雲咸街Bar De Luxe飲酒；21日和28日曾在中環中心與10多名朋友玩啤牌。張竹君說，在患者傳染期一起玩啤牌的朋友需檢疫，另會向患者200多名同事、酒吧職員和一同運動的朋友派樣本瓶。

梅窩銀礦灣住宿度假群組由之前3人確診，增至5人確診和2人初步確診，多達約90人要檢疫。新增確診包括群組首名26歲女病人的24歲男家人，為香港專業教育學院（青衣）學生，以及一名26歲男子，二人同於10月27日到26歲女病人寓所參與約10人聚會。另外，上述26歲男的一名家人，及一名曾與26歲女一起住宿度假的男子初步確診。

據港大醫學院，病毒即時繁殖率由10月22日的0.22，反彈至26日的0.52。呼吸系統專科醫生梁子超指疫情已現反彈，幅度仍待觀察，單靠收緊措施難控疫，需市民自發留家，上述中環上班族願把社交生活減三分之二，傳播風險就減三分之二。

明報記者

（疫情第三波）

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