疑因婚變爭執 夫殺妻後墮樓亡 四歲子伴母屍兩天 同鄉登門揭發

現場消息指出，死者容美英，28歲，台山人，持香港身分證，與前夫育有一名4歲大兒子，在區內就讀幼稚園。她兩年前與打散工的現任丈夫結婚，丈夫本年初持雙程證來港，容近日轉到餐廳任侍應。

女子失聯兩天 曾向親友表明想離婚

昨中午近12時，警方接獲一名25歲男子報案，稱兩日未能聯絡其同鄉。警方登門到旺角砵蘭街301號置富樓一個200多呎單位調查，當時屋內一名4歲男童應門，但未能打開大閘。警方召消防破閘內進。男童表示母親被後父插傷，警方發現屋內凌亂及有血迹，容倒臥單位廁所內，頭、頸及心口有刀傷，救護員當場證實她死亡。警方在場檢獲一把染血生果刀及三把剪刀，懷疑與案有關。案件列謀殺及自殺案，由旺角警區重案組第三隊跟進。

法醫到場鑑定，發現女死者太陽穴有3至5厘米的刺傷、右頸有8至10厘米的刀傷，左邊心口插着一把生果刀，刀鋒闊度5至6厘米，法醫相信是致命傷，死因有待驗屍確認。旺角警區助理指揮官（刑事）程知仁表示，初步相信女事主於周日晚上至周一凌晨和丈夫因感情問題爭執，其夫以利器傷害女事主後，走到附近旺角道7至9號威特商業大廈墮樓。由於男事主身上無地址證明及親友聯絡方法，亦無遺書，警方當日未能登門揭發命案。二人結婚約2年，無家暴紀錄，警方正調查男童有否目擊事件經過。

生前獲夫贈生日禮物 友人稱當時無異樣

據了解，容於周日生日，與丈夫、兒子、報案的男同鄉等親友外出慶祝，席間容透露自己欲與現任丈夫離婚，丈夫回家與妻子爭執後動殺機。容的女友人稱，上周六曾買蛋糕到容家中與她慶祝生日，當時容並無異樣，「仲好開心」，容的丈夫亦送了一條鏈給妻子作生日禮物。但容周日起失去聯絡，友人昨早特意到涉事單位了解時，警員已在場調查。其4歲兒子昨午由一名女子接走，現由親友照顧。社署回應指，涉事家庭並非其跟進個案，社署社工已聯繫警方了解事件，並會按該家庭及男童的福利需要提供協助。