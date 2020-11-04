民主派24人涉六四非法集結 區院籲分拆轉介裁判院

控方申請押後至明年合併

24名被告包括支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒等人，他們被控今年6月4日在維園非法煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結。控方申請將案件押後至明年2月5日再訊，屆時將申請合併案件。

官：被告多難處理 分拆有益所有人

區域法院法官高勁修指出，本案涉及眾多被告，對主審法官而言相當困難，正如控方只交由一名主控官處理本案一樣，「係實際問題，唔係法律對錯嘅問題」，籲控辯雙方考慮會否分拆案件處理。

高官又指出，有11名被告只涉參與未經集結的控罪，相比被控煽惑和舉行未經批准集結罪的被告，該11名被告未必關注案發前的事宜，加上控方案情摘要提及，本案的集結和平，不涉暴力和肢體衝突，假如案件得以分拆，控方可考慮將部分被告轉介至裁判法院處理，形容裁判法院的排期較快，案件盡快處理對所有人均有益。

另外，前香港眾志成員羅冠聰，以及前「民間外交網絡」發言人張崑陽同樣被控參與未經批准集結罪，他們早前已離港，並因缺席法庭聆訊而被發出拘捕令，至昨日沒現身法庭。

【案件編號：DCCC857-893/20】

（反修例風暴）