網民「金正恩」籲圍新屋嶺 判160小時社服令

【明報專訊】中年男地盤工被指去年9月在facebook群組以網名「金正恩」的帳戶發帖，聲稱有示威者在新屋嶺扣留中心遭性侵甚至殺害，呼籲他人到場「全民包圍」、「救出義士」。他受審後早前被裁定一項煽惑他人參與非法集結罪成，裁判官昨判刑稱，法庭不容忽視被告行為，但考慮到其言論可信性低，未能使公眾相信，遑論激起非法集結，故判他履行160小時社會服務令。
被告潘榕偉（38歲）報稱地盤工，被控去年9月19日至21日煽惑他人參與非法集結。辯方昨在判刑前進一步求情指出，被告報告正面，感化官認同他有悔意，對事件有反省，而被告亦因事件而還押兩周，望法庭念及他已受牢獄之苦而輕判。
官：多數公眾不信被告
言論難構成非法集結
裁判官黃雅茵判刑指出，被告自認行為屬「呃like」、「純粹發泄」、「講下就算」。黃官認為，法庭不容忽視被告在網上散播謠言的行為，亦不認同他犯案只是發泄，並指出他在案中虛構出一名「黑警同學」，稱消息來自該警，令事件可信性增加。
不過，黃官稱被告發表言論後網上反應兩極，有人認同，亦有人着被告求證，因而掀起罵戰，顯示多數公眾亦不信被告，其言論能確實構成非法集結的可能不大。再者，被告言論中從未鼓勵他人使用武力，黃官遂接納感化官建議，判被告履行160小時社服令。