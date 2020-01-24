網民「金正恩」籲圍新屋嶺 判160小時社服令

被告潘榕偉（38歲）報稱地盤工，被控去年9月19日至21日煽惑他人參與非法集結。辯方昨在判刑前進一步求情指出，被告報告正面，感化官認同他有悔意，對事件有反省，而被告亦因事件而還押兩周，望法庭念及他已受牢獄之苦而輕判。

官：多數公眾不信被告

言論難構成非法集結

裁判官黃雅茵判刑指出，被告自認行為屬「呃like」、「純粹發泄」、「講下就算」。黃官認為，法庭不容忽視被告在網上散播謠言的行為，亦不認同他犯案只是發泄，並指出他在案中虛構出一名「黑警同學」，稱消息來自該警，令事件可信性增加。

不過，黃官稱被告發表言論後網上反應兩極，有人認同，亦有人着被告求證，因而掀起罵戰，顯示多數公眾亦不信被告，其言論能確實構成非法集結的可能不大。再者，被告言論中從未鼓勵他人使用武力，黃官遂接納感化官建議，判被告履行160小時社服令。

【案件編號：WKCC3932/19】

（反修例風暴）