3警供辭矛盾 3案3被告脫罪

阻疑公眾地方案：警庭上屢改口

首宗案件昨在東區裁判法院裁決，被告鄧楚豐（19歲）被控一項在公眾地方造成阻礙罪，即去年11月13日在筲箕灣道與成安街交界留下磚頭和垃圾，對人或車造成阻礙、不便或危害。

裁判官黃雅茵指出，負責拘捕的警員溫偉樂（音譯）作供前後矛盾，部分證供令人質疑。黃官舉例，指溫曾稱被告案發時攜帶的黑色背包是拘捕的重要標記，但溫從未將此寫在記事冊；同時溫亦在庭上多次改口，由起初稱案發40至50人在場，改稱「有好多人」，最後在盤問下又說30至40人，質疑溫根本不能憶述案發環境。

企圖襲警案：警供辭有誤不更正

另一宗案件昨在屯門裁判法院裁決，被告鄭卓敏（39歲）被控一項企圖襲警罪，即去年11月13日在沙田鄉事會路與大涌橋路交界，企圖襲擊警員徐德華。

裁判官李志豪指出，衝鋒隊警員徐德華庭上稱被告案發時大叫「黑警，收隊」後，將磚頭掟向他腳下，對於磚頭大小、徐與被告案發時距離等，徐的書面供辭及庭上供稱所述不一，甚至徐發現供辭有誤，仍不更正，故認為不可接納徐的作供。

藏伸縮棍案：警未問來歷

案發一年 稱背囊搜出

第三宗脫罪案則昨在九龍城裁判法院裁決，被告呂柏樂（19歲）被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即去年10月20日在旺角彌敦道藏有一支伸縮棍。

裁判官張天雁表示，負責拘捕的警員伍詠強自相矛盾、不合情理，如庭上稱案發時沒有警誡被告因「情况不許可」，張官細閱現場片段，反駁表示現場警力充足，被告平伏，情况非不許可。張官又批評，伍及其他警員始終未詢問被告伸縮棍的來歷，有警員在案發後一年才供稱棍從被告背囊搜出，故認為案中伸縮棍來歷不明，判被告無罪。

【案件編號：ESCC789、STCC1717、KCCC1361/20】

（反修例風暴）