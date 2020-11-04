首宗起底違私隱例 技術員囚兩年 官稱警民關係緊張時犯案造成困擾 須予阻嚇

男被告陳景僖（32歲）為香港電訊有限公司前職員，早前被裁定3項不誠實地獲益而取用電腦罪，及一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪成，已還押3星期。

不信一時衝動 官：蒐集資料非易

法官姚勳智判刑時引述辯方求情時稱，被告因社會事件焦慮及憤怒，一時衝動下才犯案，被告只是查證網上資料有多準確，並無涉及金錢利益或對事主造成永久傷害，冀法庭判以社會服務令或緩刑。姚官引述上訴庭指，控罪一般須判以禁閉式刑罰，亦以8個月監禁作量刑起點。

姚官認為被告的罪行及案情均嚴重，稱被告蒐集資料過程非直接簡易，須透過電腦系統一步步查證，難以接納被告是一時衝動。姚官又表示，被告行為不但破壞僱主信任，更在社會事件發生後警民關係緊張下，把警員家屬的資料放到網上，對執法者造成嚴重心理影響，及對無辜家屬構成極大心理困擾，故須判以阻嚇式刑罰，以免他人仿效。姚官另指出，即使被告未有將其他涉案資料發布，但量刑時應考慮資料外流的風險，最終就4項控罪共判處被告監禁兩年。

警方科技罪案組網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，警方歡迎法庭裁決，稱此案為首宗針對起底行為，以違反《個人資料（私隱）條例》第64條而定罪的案件，提醒市民利用工作便利獲取個人資料或違法，並希望起底的不良風氣可杜絕。

任職電訊公司 儲存20警資料

案情指出，被告去年9月22日因在紅磡警署附近一停車場徘徊拍攝被捕，警方發現被告曾用電話將一名陳姓男督察父親的個人資料供給Telegram「老豆搵仔」群組報料帳戶，另於搜查被告辦公室電腦時，發現他未獲公司授權下，分兩個檔案共儲存了20名現職警員、6名現職警員家屬及3名公眾人物的個人資料。

審訊時，陳父供稱遭起底後擔心自己及家人安全；其心理報告顯示他因事件而感到無助、脆弱。被告另外被控一項遊蕩罪，裁定罪脫。

【案件編號：DCCC164/20】

明報記者

（反修例風暴）