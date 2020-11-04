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初步結果料利特朗普 專家警告「紅色假象」

【明報專訊】今屆美國大選提前投票人數打破紀錄，在周二「正日」前已有超過9900萬名選民透過郵寄投票或親身提早到票站投票，超越上屆總投票人數四分之三，預料今屆投票率將是1908年以來最高。不少專家警告，海量提前投票恐導致點票程序滯後，可能導致特朗普憑初步點票結果便宣稱大勝的「紅色假象」（red mirage），隨之而來的爭議亦恐衝擊選民對選舉合法性的信心。

此前多個關鍵州份提前投票盛况空前，選舉資訊網站「美國選舉計劃」統計，當中估計逾半為民主黨支持者，少於四分之一為共和黨人。得州提前投票的選民人數已超過上屆投票總數，佛羅里達、北卡羅萊納等州份亦過半數。由於郵寄選票要經拆封、驗證簽名等程序，處理需時，開始點票時間亦各州不一，加上部分州份截票期限較寬鬆，或是因應疫情延後，可能拖延最終結果公布。

由前紐約市長彭博成立的數據機構Hawkfish今年9月按民調數據分析不同的點票進度與相應的結果。機構假設選舉當日所有親身投票都完成點票下，如只有15%郵寄投票獲點算，初步結果便可能顯示總統特朗普以408張選舉人票大勝獲130票的民主黨候選人拜登；到點算了75%郵寄投票，即大約4天後，結果便會逆轉。機構行政總裁門德爾松（Josh Mendelsohn）形容這情况猶如「紅色假象」。

佛州早點算提前投票 或現藍色假象

另一方面，路透社分析，在選舉日前數周已開始點算提前投票的佛羅里達和北卡州，料在投票結束後即能公布初步結果，且因民調顯示提前投票的拜登支持者較特朗普支持者多一倍，相信初步結果會是拜登領先，但也可能出現拜登最終敗選的「藍色假象」（blue mirage）。至於選舉當日才開始點票的賓夕法尼亞、密歇根及威斯康星，則需較長時間點算提前投票，初步結果料是特朗普佔優，但最終或是拜登勝出而產生「藍移」（blue shift）。

無法即日知結果 36％選民不安

不少選民已做好需久候選舉結果的準備。霍士新聞9月公布民調，顯示預期選舉當日可知結果的選民只有29%，20%預期結果翌日出爐，19%預期2至3日後有結果，27%認為要超過3天才分曉。對於無法在選舉當日得知結果，61%選民覺得樂於接受，36%感不安。

（Axios）

（2020美國大選）

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