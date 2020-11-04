投票率有望百年新高 決勝游離州 美兩黨預備「選票司法戰」

民調分析網站RealClearPolitics綜合各大民調的最新數據，拜登在全國支持度領先特朗普6.7個百分點，但北卡羅萊納、喬治亞、亞利桑那、得州、俄亥俄、艾奧瓦、佛羅里達和賓夕法尼亞8個游離州選情緊湊，兩人支持度相差不多於3個百分點。外界預料今屆選戰結果可能延宕多時，若未能如往常在選後即出現決定性結果，選後數天多州或陷入激烈司法戰。特朗普上周末曾表示，預料大選一結束就會由律師介入。

民主黨：跟進被拒選票 爭取點算

民主黨全國委員會主席佩雷斯（Tom Perez）稱，他們正仔細跟進游離州所有被拒的選票，希望盡可能爭取點算較多選票；共和黨全國委員會首席法律顧問里默爾（Justin Riemer）則指出，未來數天的訴訟將大多針對大選日之後才送抵選舉部門的郵寄選票。兩邊陣營均同意，選後最關鍵的訴訟最有可能發生在賓夕法尼亞州。

入稟DQ得州12萬票 共和黨敗訴

針對選票的訴訟早於大選日之前持續，共和黨人近日將焦點放在選票本身的合法性，例如得州民主黨籍官員在休斯敦新設免下車投票站，共和黨其後入稟指控有關做法違反州法律，要求不要點算相關的逾12萬張選票，聯邦法院周一裁定共和黨人敗訴。

民間發起全國遊行 促點算「一票不漏」

多個進步派公民團體制定選後方針，如倡議組織「Choose Democracy」（選擇民主）創辦人亨特（Daniel Hunter）稱，若特朗普試圖阻止點票或令選票作廢，下一步就是走上街頭。該組織跟其他團體組成名為「守護結果」（Protect the Results）的聯盟，號召周三至周六在全國遊行，要求點算所有選票。

面對今屆大選點算結果有可能延誤，各界陸續呼籲就此保持耐性，如《華爾街日報》華盛頓特區執行編輯塞布（Gerald F. Seib）發表評論，稱今年應暫停在大選當晚就作結論的傳統。

暴力陰霾在選前揮之不去。大選當日多個主要城市有商店架起圍板，以防爆發混亂時遭破壞，美國近代選舉大多和平舉行，今屆情况罕見。選民亦對手中一票大為緊張，喬治亞州亞特蘭大市有民眾日出前到票站排隊，排頭位的22歲學生豪斯（Ginnie House）表示將投票予拜登，斥特朗普分化國家。她稱自己遺失了郵寄選票，因此改到票站，不希望錯過今次投票。

在佛羅里達州有大批古巴裔美國人居住的海厄利亞（Hialeah），62歲建築工人巴萊羅（Marcos Antonio Valero）因為不信任郵寄投票，特意休假投票給特朗普；他稱難預料今年會由誰勝出佛州。

億人提前投票 佔上屆總投票人數72％

佛羅里達大學「美國選舉計劃」統計，全美選前有逾9900萬人提前投票（美國人口約3.3億），相當於2016年總投票人數72%。帶領該項目的教授麥克唐納（Michael McDonald）預測，今年總投票人數將達至1.5億，佔合資格選民的65%，投票率有望創下1908年以來的新高。

（紐約時報/路透社/Vox/華爾街日報）

（2020美國大選）

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